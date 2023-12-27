Мешки стоимостью 11 млн тенге нашли в стиральной машине в Жамбылской области (видео)

Наркотики на 11 млн тенге нашли полицейские в стиральной машинке в доме в Жамбылской области, а под диваном было обнаружено незарегистрированное ружье. Задержан проживающий в доме мужчина, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По данным информационного медиапортала ведомства, в результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан 37-летний житель Шуского района. Он подозревается в хранении наркотических средств в особо крупном размере.

Во время обыска по месту проживания внутри стиральной машины, которая находилась в сарае, стражи порядка изъяли четыре полипропиленовых мешка с веществом растительного происхождения, пакет с порошкообразным веществом со специфическим запахом конопли и сито для измельчения.

Экспертиза показала, что найденные вещества являются марихуаной высушенной весом 111,5 кг и гашишем весом 2,9 кг. Общая стоимость этих наркотиков на черном рынке составила бы почти 11 млн тенге.

Кроме этого, в летней кухне под диваном было найдено незарегистрированное двуствольное гладкоствольное охотничье ружье ТОЗ-63 калибра 12 мм.

"Начато досудебное расследование по ч.4 ст.296 УК РК. Подозреваемый дал признательные показания. На данный момент он водворен в ИВС Шуского районного отдела полиции", – отметил начальник управления по противодействию наркопреступности Алим Бажикбаев.

Согласно ч.4 ст.296 УК РК незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.

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В середине декабря в Алматы во время спецоперации бармена ночного клуба задержали с наркотиками. Его подозревают в том, что он сбывал запрещенные вещества на своем рабочем месте.