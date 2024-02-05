Пакетики с содержимым на 36 млн тенге нашли в квартире в Таразе (видео)

В Жамбылской области полицейские предотвратили распространение наркотиков, стоимость которых на черном рынке составляет около 36 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Заслон" сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Жамбылской области провели спецоперацию по пресечению канала доставки и распространения мефедрона.

"По подозрению в хранении наркотических средств в особо крупном размере задержан 26-летний житель Алматинской области", - рассказали в МВД.

Во время личного досмотра у мужчины изъяли 35 свертков, обмотанных черной изолентой, внутри которых находилось порошкообразное вещество со специфическим запахом и мелкокристаллической структурой.

В квартире, которую арендовал задержанный, с помощью служебной собаки Мерри нашли еще 430 расфасованных пакетиков. Также были обнаружены магниты, чтобы с двух сторон закрепить пакетики в тайниках.

"Согласно заключению судебно-химической экспертизы, изъятое вещество является мефедроном общим весом 978 гр. Предотвращено распространение как минимум 3 тысяч разовых доз на общую сумму примерно 36 млн тенге", - сообщили в МВД.

Как отметили в полиции, во время допроса молодой человек признался в причастности к незаконному бизнесу.

"Свою деятельность подозреваемый осуществлял с помощью одного из интернет-магазинов, где по указанию координатора получил "товар" для дальнейшего распространения в городах Алматы, Тараз, Шымкент и Костанай. На момент задержания он уже успел в Таразе сделать несколько закладок.

Проверив переписки с администратором интернет-магазина по сбыту наркотиков и фотографии с указанием координат тайников-закладок, сотрудники нашли еще семь свертков мефедрона. На данный момент полиция устанавливает остальных фигурантов преступной цепочки", - сообщил заместитель начальника департамента полиции Жамбылской области Нуржан Рахметуллаев.

Отметим, что по ст.297 УК РК незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, совершенные в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Ранее пенсионер из Жамбылской области стал подозреваемым в хранении более 30 кг марихуаны. Наркотики изъяли из семи тайников, устроенных у него в доме, где проживали его пятеро несовершеннолетних детей.

В конце прошлого года жительницу Тараза, подозреваемую в наркоторговле в особо крупном размере, задержали оперативники. В узких кругах она известна под псевдонимом "тетя Чели" и ранее была неоднократно судима за сбыт героина.