О коррупционных делах в отношении чиновников из ВКО рассказали в Антикоре

Глава Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по ВКО Денис Шакенов на заседании областного акимата рассказал о коррупционных делах за прошедший год, передает YK-news.kz.

Как стало известно, за 2023 год было зарегистрировано 67 коррупционных преступлений, выявлено 36 фактов взяточничества, а также 25 преступлений, связанных с присвоением и растратой вверенного чужого имущества и мошенничеством. Всего за год к ответственности за коррупцию привлекли 51 чиновника.

"В отношении работников местных исполнительных органов и подведомственных им организаций зарегистрировано десять коррупционных преступлений, привлечены к уголовной ответственности семь человек, среди них пять руководителей областного уровня", - рассказал глава Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по ВКО Денис Шакенов.

По данным Антикоррупционной службы, злоупотреблениям оказались наиболее подвержены сферы образования (пять фактов), экологии (четыре), культуры (три), налогообложения (три), недропользования (три), а также земельных отношений (один) и строительства (один).

Так, в сентябре 2023 года был осужден руководитель Управления строительства, архитектуры и градостроительства ВКО. Приговор - ограничение свободы на четыре года с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе. Чиновник использовал служебные полномочия с целью получения выгоды - перечислил бюджетные средства за фактически невыполненные работы по объекту, причинив материальный ущерб государству на сумму 77,8 млн тенге.

В июле 2023 года был оглашен приговор в отношении бывшего заместителя Управления культуры ВКО по факту злоупотребления служебными полномочиями. Чиновницу приговорили к одному году ограничения свободы с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе.

Также был осужден к ограничению свободы на пять лет заместитель акима района Самар, который подписал в 2021 году акты выполненных работ по социальному объекту "Строительство водопроводных сетей в селе Белое Самарского района". Фактически эти работы не были выполнены. Госслужащий причинил ущерб государству в 64,9 млн тенге.

В прошлом году был осужден начальник отдела комплектования Управления по делам обороны по Усть-Каменогорску с назначением наказания в виде штрафа 17,2 млн тенге. В течение двух месяцев 2023 года он через своих доверенных лиц получал взятки от граждан за предоставление отсрочки от военной службы.

Выявлены два факта вмешательства в деятельность объектов малого и среднего бизнеса. По ним был осужден главный специалист Зайсанского районного отдела земельных отношений с назначением наказания в виде миллионного штрафа с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе. Он брал деньги с глав крестьянских хозяйств под предлогом оказания содействия в получении земельных участков под пастбища.

Зарегистрировано четыре факта покровительства теневой экономике. В связи с этим был подвергнут суду специалист Управления государственных доходов по Усть-Каменогорску. Он получал мзду от предпринимателей за разрешение на продажу алкогольной продукции в ночное время. Чиновнику назначили наказание в виде штрафа в 6 млн тенге с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе.

Ранее Антикор на своем брифинге рассказал об одной из мер профилактики коррупционных преступлений в Казахстане - госслужащих водят на экскурсии в изоляторы и суды. В ведомстве заверили, что такие экскурсии - это не мера запугивания, а главная цель мероприятий - формирование антикоррупционной культуры среди государственных служащих, работников госсектора.

В начале марта Антикор сообщил о задержании бывшего вице-министра культуры и спорта, которого подозревают в совершении тяжкого коррупционного преступления. Он был водворен в ИВС ДП Алматы. Расследование продолжается.

А заместителя руководителя КГУ "Управление развития коммунальной инфраструктуры Алматы" заподозрили в обмане предпринимателя на 21 млн тенге. Сообщалось, что сейчас чиновник под домашним арестом.