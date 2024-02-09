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Замглавы одного из управлений Алматы заподозрили в крупном мошенничестве

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Мужчина подписывает бумаги
Мужчина. Иллюстративное фото: Nes/Getty Images

Замглавы Управления развития коммунальной инфраструктуры Алматы заподозрили в обмане предпринимателя на 21 млн тенге. Сейчас чиновник под домашним арестом, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Антикоррупционная служба по городу Алматы проводит досудебное расследование в отношении заместителя руководителя КГУ "Управление развития коммунальной инфраструктуры Алматы".

Его подозревают в мошенничестве.

"Путем обмана он завладел денежными средствами местного предпринимателя в размере 21 млн тенге под предлогом заключения договоров услуг по содержанию уборке дворовых территорий и вывозу ТБО", – сообщили в Антикоре.

Сейчас подозреваемый содержится под домашним арестом. Следствие продолжается.

Также вчера мы рассказывали, что замакима Жетысуского района Алматы был осужден на шесть лет за получение взятки в размере около 14 млн тенге.

Отметим, что мошенничество, согласно статье 190 Уголовного кодекса РК, – это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

В лучшем случае оно наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

При этом наказание увеличивается до 4 тыс. МРП (14,7 млн тенге), привлечения к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничения/лишения свободы на срок до 4 лет, если мошенничество совершено:

  • группой лиц по предварительному сговору;
  • лицом с использованием своего служебного положения;
  • путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;
  • в сфере государственных закупок.

Если злоумышленники провернули аферу в крупном размере или в отношении нескольких человек, то преступление наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

  • преступной группой;
  • в особо крупном размере (более 14,7 млн тенге), –

наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового", – говорится в тексте УК РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2060170-chinovnika-iz-almaty-zapodozrili-v-krupnom-moshennichestve/

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