Подполковника полиции лишили звания из-за стрельбы в павлодарцев

Вынесен приговор сотруднику МВД, который произвел несколько прицельных выстрелов из газового пистолета в двух мужчин, передает NUR.KZ со ссылкой на Павлодарский областной суд.

Как сообщается на официальном сайте суда, сегодня рассматривалось уголовное дело в отношении начальника отдела кадровой политики учебного центра КУИС МВД РК по факту хулиганства, совершенного с применением газового оружия (ч.3 ст.293 УК РК).

"В январе 2023 года, находясь на парковке перед бильярдным клубом, расположенным по улице Сураганова в Павлодаре, подсудимый из хулиганских побуждений имеющимся при себе газовым пистолетом, снаряженным свето-шумовыми и газовыми патронами, умышленно используя его в качестве средства психического насилия, произвел несколько прицельных выстрелов в двоих потерпевших, которые восприняли его действия как реальную угрозу и стали убегать от него", - установил суд.

Сообщается, что после этого подсудимый с места происшествия скрылся.

Как отметили в суде, преступление, совершенное мужчиной, относится к категории тяжких, за него законом предусмотрены альтернативные виды наказания.

Вина подсудимого подтверждалась собранными по делу доказательствами, заключениями судебных экспертиз, показаниями свидетелей и потерпевших.

Смягчающим уголовную ответственность обстоятельством стало наличие на иждивении у мужчины троих малолетних детей, а отягчающим - совершение уголовного правонарушения лицом, нарушившим принятую им присягу.

В итоге суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года.

Также его лишили специального звания "подполковник полиции".

Приговор в законную силу пока не вступил.

Отметим, что по ч.3 ст.293 УК РК хулиганство, совершенное с применением или попыткой применения огнестрельного, газового оружия, ножей, кастетов и иного холодного оружия либо других предметов, специально приспособленных для причинения вреда здоровью, наказываются ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок.

Ранее сообщалось, что в Караганде за получение взятки от подчиненного в размере 53 тысяч тенге был осужден сотрудник полиции на транспорте. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере более 1,5 млн тенге. Осужденный также был пожизненно лишен права работать на государственной службе и специального звания "майор полиции".