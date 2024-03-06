Сотрудники АФМ провели задержания в Шымкенте (видео)

В Шымкенте пресечена незаконная деятельность предполагаемых фальшивомонетчиков, осуществлявших сбыт поддельной иностранной валюты, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ РК.

По информации официального Telegram-канала Агентства РК по финансовому мониторингу, в результате проведенных комплексных оперативно-розыскных мероприятий изобличена группа лиц при сбыте фальшивых денежных средств в размере 84 200 долларов США.

Подозреваемые задержаны и с санкции суда арестованы на 2 месяца.

В ведомстве отметили, что ранее ГКНБ Кыргызстана была выявлена и пресечена деятельность транснациональной организованной преступной группировки, которая сбывала на территории Кыргызстана и Казахстана фальшивые банкноты номиналом 100 долларов США.

"Вместе с тем ГКНБ Кыргызской Республики по подозрению в сбыте фальшивых долларов задержан гражданин Республики Казахстан, который, в свою очередь, причастен к обстоятельствам расследуемого уголовного дела Департаментом экономических расследований по Шымкенту.

В настоящий момент продолжаются следственно-оперативные мероприятия по выявлению причастных к данной группировке лиц", - отметили в АФМ РК.

В ведомстве призвали граждан проявлять бдительность при осуществлении операций и расчетов наличными денежными средствами.

Также еще один казахстанец был задержан с поличным при попытке сбыть поддельные доллары США в одном из кафе Шымкента. За это ему вынесли приговор.

Как рассказывали в АФМ, мужчина хотел реализовать 1900 фальшивых долларов банкнотами номиналом по 100 долларов США. По данному факту было проведено досудебное расследование. Обвиняемый получил 5 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Кроме того, в прошлом году больше 20 тысяч фальшивых долларов пытались сбыть в Алматы.