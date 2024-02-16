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Двух казахстанцев задержали в Кыргызстане по подозрению в сбыте поддельных долларов

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Мужчина в наручниках
Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото: ncognet0/Getty Images

В Кыргызстане была пресечена деятельность предполагаемой транснациональной организованной преступной группировки, которая сбывала поддельные доллары.

Как сообщили в ГКНБ КР, их сотрудниками была выявлена и пресечена деятельность предполагаемой транснациональной организованной преступной группировки, которая сбывала на территории Кыргызстана и Казахстана крупную сумму фальшивых банкнот номиналом 100 долларов.

"Установлено, что данная группировка осуществляла "отмывание" поддельных денег, путем пополнения банковских карт через терминалы ОАО "Оптима Банк", а также сбывала через пункты обменных бюро Бишкека", – говорится в сообщении.

Отмечается, ГКНБ КР было выявлено и изъято из незаконного оборота более 45 тыс. долларов в виде поддельных 100 долларовых банкнот.

"В результате принятых мер задержаны и водворены в СИЗО ГКНБ КР граждане КР З.Р.М., Г.Ш.Д., З.С.Т., Б.Р.И. и граждане сопредельного государства+ Б.С.К. и К.Б.Б..

По аналогичному факту ранее задержан с поличным гражданин КР Р.У.Э., который намеревался реализовать 50 тыс. фальшивых долларов, за 20 тыс. долларов. В настоящее время последний пребывает в СИЗО ГКНБ КР", – добавили в ведомстве.

Тем временем 24.kg пишет, что двое задержанных из сопредельного государства являются гражданами Казахстана.

Напомним, ранее в Кыргызстане задержали женщину, которая, предположительно, помогала получить поддельный паспорт казахстанцу, подозреваемому в руководстве финпирамидой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2061263-dvuh-kazahstantsev-zaderzhali-v-kyrgyzstane-po-podozreniyu-v-sbyte-poddelnyh-dollarov/

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