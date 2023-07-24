Больше 20 тысяч фальшивых долларов пытались сбыть в Алматы

Доллары США. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Алматы задержали подозреваемых в хранении поддельных долларов, а также в попытке дальнейшего сбыта фальшивых купюр, передает официальный Telegram-канал АФМ.

"Группа лиц в Алматы намеревалась сбыть поддельные 100-долларовые купюры на общую сумму 20300 долларов под предлогом приобретения криптовалюты.

Факт хранения и попытки сбыта выявили сотрудники департамента АФМ по городу Алматы", - говорится в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов в ходе осмотра авто обнаружили и изъяли у одного из задержанных поддельные купюры номиналом 100 долларов в количестве трех штук.

"Согласно заключению специалиста, представленные на исследования купюры номиналом 100 долларов в общей сумме 20600 долларов образца 2006 и 2017 годов не соответствуют образцам денежных знаков, выпускаемым Федеральным резервным банком США", - отметили в АФМ.

В ведомстве добавили, что в настоящее время начато досудебное расследование, подозреваемых поместили под стражу.

Напомним, ранее алматинские полицейские задержали мужчину, которого подозревают в мошенничестве. По версии следствия, он пытался купить криптовалюту на фальшивые доллары.

В январе департамент АФМ по Костанайской области пресек деятельность преступной группы, которая ввозила в Казахстан фальшивую инвалюту.

А на прошлой неделе в Костанае был вынесен приговор пятерым лицам, которые хранили и сбывали поддельные доллары в Астане и Костанайской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2029770-podozrevaemyh-v-sbyte-poddelnyh-dollarov-zaderzhali-v-almaty/