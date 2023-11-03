Житель Шымкента потерял деньги при покупке Lexus LX 600

В Шымкенте мужчина нашел на сайте объявление о продаже Lexus LX 600, откликнулся на него и потерял свои деньги, передает NUR.KZ со ссылкой на городской департамент полиции.

По информации официального сайта ведомства, в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан 32-летний житель Туркестанской области, который путем обмана завладел денежными средствами жителя Шымкента.

Как рассказали в городском ДП, злоумышленник, скачав из интернета фотографии Lexus LX 600, разместил на специальном сайте объявление о продаже.

"Позвонившему потенциальному покупателю он уверенным голосом сообщил, что желающих купить внедорожник много, и добавил, если тот хочет, чтобы машина досталась ему, то должен сделать частичную предоплату.

Поверив на слово, мужчина перечислил на карточный счет задаток в размере 200 тысяч тенге. Получив деньги, лжепродавец перестал выходить на связь", - рассказали в ведомстве.

Стражи порядка установили, что подозреваемый был ранее судим за совершение аналогичного преступления. В настоящее время он находится под стражей. По факту проводится досудебное расследование.

Правоохранители попросили граждан быть бдительными при использовании интернет-платформ и не делать предоплату при покупке или аренде.

Наказание за мошенничество в Казахстане

Согласно ст.190 УК РК:

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

2. Мошенничество, совершенное:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) исключен;

3) лицом с использованием своего служебного положения;

4) путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;

5) в сфере государственных закупок, –

наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

3. Мошенничество, совершенное:

1) в крупном размере;

2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения;

3) в отношении двух или более лиц;

4) неоднократно, –

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

1) преступной группой;

2) в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2) части третьей настоящей статьи, – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.