Видео с ликвидацией наркоканала показали в МВД: на трех иностранцев завели уголовные дела

МВД ликвидирован канал производства и распространения синтетических наркотиков в Акмолинской области. На трех иностранцев завели уголовные дела, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщили в МВД, в отношении трех иностранцев возбуждены уголовные дела за создание, руководство и участие в транснациональной организованной группе.

Отмечается, что подозреваемых задержали в приобретенном организатором частном доме на окраине Ерейментау Акмолинской области, где они, по версии следствия, незаконно изготавливали и хранили аналоги психотропных веществ.

"Между членами группы четко были распределены роли, задачи и конкретные действия каждого участника.

В нарколаборатории были установлены современные системы охлаждения, вентиляции, а также оборудование для производства “синтетики”.

Наркотики изготавливались в условиях строгой конспирации. Участники вводили в заблуждение соседей, практиковали выход из дома только при крайней необходимости. По периметру участка дома были установлены камеры видеонаблюдения с выводом на Wi-Fi организатора.

Кроме того, был приобретен гараж для хранения сырья и готовых наркотиков, а также автомобиль. Все приобретенное имущество было оплачено по “серым” схемам и не было зарегистрировано на покупателя-иностранца", – сообщил начальник департамента имиджевой работы и внутренних коммуникаций МВД Шынгыс Алекешев.

Сотрудниками правопорядка при обыске было изъято более 12 кг мефедрона и свыше 17 кг прекурсоров.

Напомним, что еще в октябре прошлого года представители МВД рассказали о ликвидации подпольной нарколаборатории близ Астаны. По данным полиции, ее организаторами были иностранцы.

Также вчера сообщалось, что в одном из кафе Астаны, где гостям подавали лагман, продавали также и наркотические средства. В ходе операции был задержан 49-летний мужчина.