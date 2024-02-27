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"Кирпич" стоимостью 3 млн тенге нашли у иностранца в Кокшетау (видео)

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Полицейский держит в руках сверток с наркотиками
Изъятые наркотики. Кадр из видео: polisia.kz

"Кирпич" на 3 миллиона тенге изъяли у иностранца в Кокшетау. Гражданина Таджикистана подозревают в сбыте наркотических средств, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, сотрудники управления по противодействию наркопреступности в Кокшетау задержали иностранца по подозрению в сбыте наркотиков.

По данным МВД, гражданин Таджикистана прибыл в Казахстан для работы, однако, как выяснилось позже, главной целью было распространение наркотиков не только на территории Акмолинской области, но и соседних регионов.

"При задержании оперативники обнаружили и изъяли у мужчины целлофановый пакет в форме кирпича весом более 965 гр. Экспертиза показала, что изъятое вещество является наркотическим средством "гашиш", а стоимость такого "кирпича" - более трех миллионов тенге", - рассказали правоохранители.

По данному факту возбуждено уголовное дело. На период следствия фигурант водворен в изолятор временного содержания.

Напомним, на прошлой неделе МВД ликвидирован канал производства и распространения синтетических наркотиков в Акмолинской области. Трех иностранцев задержали в приобретенном организатором частном доме на окраине Ерейментау, где они, по версии следствия, незаконно изготавливали и хранили аналоги психотропных веществ.

20 февраля стало известно, что в одном из кафе Астаны, где гостям подавали лагман, также продавали наркотики. Подозреваемым стал 49-летний мужчина. При обыске заведения полицейские нашли там два свертка с гашишем весом 10,15 гр. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Также в октябре прошлого года представители МВД рассказали о ликвидации подпольной нарколаборатории близ Астаны, организаторами которой были иностранцы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2063281-kirpich-stoimostyu-3-mln-tenge-nashli-u-inostrantsa-v-kokshetau-video/

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