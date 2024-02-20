Наркотики продавали в лагманной в Астане (видео)

В одном из кафе Астаны, где гостям подавали лагман, продавали также и наркотические средства. В ходе операции был задержан 49-летний мужчина, передает NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции столицы.

Как рассказали в пресс-службе ДП Астаны в Instagram, в одном из столичных кафе, где подавали лагман, продавали и наркотическое средство. Подозреваемым стал 49-летний мужчина.

При обыске заведения полицейские нашли там два свертка со специфическим запахом серо-зеленого цвета. Судебно-медицинская экспертиза показала, что изъятое вещество является гашишем весом 10,15 гр.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчина находится под стражей.

Отметим, согласно статье 297 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от 5 лет до пожизненного срока.