Забравшихся в чужую квартиру мужчин отпугнула камера наблюдения в Астане (видео)
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Несколько мужчин вошли в чужую квартиру, но, заметив камеру видеонаблюдения, покинули ее. В департаменте полиции Астаны сообщили о возбуждении уголовного дела, передает NUR.KZ.
Соответствующий видеоролик появился в Telegram-канале Astanovka98. На кадрах – несколько мужчин в масках, спешно покинувших квартиру после того, как замечают камеру наблюдения.
В описании к видео говорится, что кадры были сняты в одном из столичных ЖК.
"Домушники проникли в квартиру (их было трое), однако, заметив видеокамеру, в спешке ретировались. В момент съемки хозяйки жилья в доме не было", – говорится в посте.
В департаменте полиции Астаны сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по розыску причастных лиц.
Внимание: на видео содержится ненормативная лексика!
Отметим, в июле прошлого года кража в магазине кошелька с документами и 400 тысячами тенге попала на камеру видеонаблюдения в Алматы. Полиция позже задержала 42-летнюю женщину.
В октябре в южной столицы произошел другой случай – мужчина схватил сумку девушки прямо на улице и убежал. Его действия тоже попали на видео.
В начале февраля алматинские полицейские задержали двоих мужчин. Обоих подозревают в краже мобильных телефонов. В другом случае в городе был задержан парень по подозрению в грабеже – преступление попало в объектив камеры наблюдения.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2063579-zabravshihsya-v-chuzhuyu-kvartiru-muzhchin-otpugnula-kamera-nablyudeniya-v-astane-video/