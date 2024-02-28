Забравшихся в чужую квартиру мужчин отпугнула камера наблюдения в Астане (видео)

Несколько мужчин вошли в чужую квартиру, но, заметив камеру видеонаблюдения, покинули ее. В департаменте полиции Астаны сообщили о возбуждении уголовного дела, передает NUR.KZ.

Соответствующий видеоролик появился в Telegram-канале Astanovka98. На кадрах – несколько мужчин в масках, спешно покинувших квартиру после того, как замечают камеру наблюдения.

В описании к видео говорится, что кадры были сняты в одном из столичных ЖК.

"Домушники проникли в квартиру (их было трое), однако, заметив видеокамеру, в спешке ретировались. В момент съемки хозяйки жилья в доме не было", – говорится в посте.

В департаменте полиции Астаны сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по розыску причастных лиц.

Внимание: на видео содержится ненормативная лексика!

Отметим, в июле прошлого года кража в магазине кошелька с документами и 400 тысячами тенге попала на камеру видеонаблюдения в Алматы. Полиция позже задержала 42-летнюю женщину.

В октябре в южной столицы произошел другой случай – мужчина схватил сумку девушки прямо на улице и убежал. Его действия тоже попали на видео.

В начале февраля алматинские полицейские задержали двоих мужчин. Обоих подозревают в краже мобильных телефонов. В другом случае в городе был задержан парень по подозрению в грабеже – преступление попало в объектив камеры наблюдения.