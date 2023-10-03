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"Бери и беги": в Сети появилось видео ограбления девушки в Алматы

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Момент ограбления
Момент ограбления. Кадр из видео: t.me/qumash_kz

На улице в Алматы злоумышленник схватил сумку девушки и скрылся. Ограбление попало на камеры наблюдения. Полиция начала расследование, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Алматы.

Видео появилось в Telegram-канале Qumash. На записи можно увидеть как кадры с камер наблюдения, так и рассказ потерпевшей, Валерии.

Так, заметно, что девушка сидела за столом на летней террасе кафе. В какой-то момент к ней подбежал человек, схватил сумку, лежавшую рядом, и скрылся. Хозяйка сумки погналась за грабителем, а также за ними побежали еще несколько очевидцев.

"Алматинцы, у вас на летках по Курмангазы орудует вор по схеме "бери и беги".

Валерия – одна из его жертв, но ей повезло. Когда грабитель, схватив ее сумку, попытался сделать ноги, за ним, помимо самой Леры, рванули и парни, сидевшие рядом.

Они его не догнали, но достаточно сильно припугнули – убегая, он скинул краденное. Только на этом воришка не остановился. Пока Лера в полиции писала заявление, мужчина слямзил сумку у еще одной девушки. И тоже на летнике", – написали авторы поста.

Инцидент прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции Алматы.

Сообщается, что данный факт зарегистрирован и расследуется Управлением полиции Алмалинского района по статье 191 УК РК.

"В настоящее время проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления", – отметили правоохранители.

Отметим, что в статье 191 УК РК установлено наказание за грабеж.

Так, грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП (6,9 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничением свободы на срок до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

При этом грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья потерпевшего, либо с угрозой применения такого насилия; группой лиц по предварительному сговору, наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Кроме того, грабеж, совершенный:

  • в крупном размере;
  • неоднократно;
  • с незаконным проникновением в жилое, служебное, производственное помещение либо хранилище, –

наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены преступной группой или в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества", – говорится в тексте Уголовного кодекса РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2039382-beri-i-begi-v-seti-poyavilos-video-ogrableniya-devushki-v-almaty/

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