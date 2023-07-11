Кража кошелька с сотнями тысяч тенге попала на камеру в Алматы

Подозреваемая в краже. Фото: polisia.kz

Кража кошелька с документами и 400 тысячами тенге попала на камеру видеонаблюдения в Алматы. Полицейские вскоре задержали 42-летнюю подозреваемую, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Кража кошелька с деньгами и документами попала в объектив камеры видеонаблюдения в Алматы. По данным оперативников Жетысуского района, подозреваемой оказалась 42-летняя гражданка Е.

"Средь бела дня подозреваемая, воспользовавшись многолюдностью на рынке, похитила из сумки посетительницы кошелек с документами и 400 тысячами тенге. Судя по всему, злоумышленница планировала остаться незамеченной и, вероятно, не предполагала, что ее преступные действия попадут в объектив камеры видеонаблюдения", – рассказал начальник управления полиции Жетысуского района Жанибек Шынасилов.

По словам Шынасилова, сотрудники оперативного блока проанализировали данные с видеосистем сразу после того, как поступил сигнал от потерпевшей.

"Таким образом, удалось доподлинно составить хронологию кражи и установить личность подозреваемой. Она задержана и взята под стражу", – заявил он.

В городском департаменте полиции отметили, что в соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

Кроме того, согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и части 1 статьи 19 УПК РК, каждый считается невиновным пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Добавим, что в октябре прошлого года среди казахстанцев распространился видеоролик, на котором запечатлен момент разборки между группой граждан и двумя девушками на рынке в Алматы. В описании к кадрам говорится, что девушек поймали при попытке украсть кошелек.

В ноябре на камеры видеонаблюдения в столичном магазине попала кража более 400 тысяч тенге из кассы. Позже камеры в Астане зафиксировали другой эпизод кражи – на этот раз некий мужчина вытащил из авто набор гаечных ключей.

Примерно в этот период полицейские Астаны задержали уроженца Костанайской области, подозреваемого в воровстве чужого имущества.

Недавно мы писали об украденной в столичной мечети обуви. Действия 18-летнегоподозреваемого попали в объектив камер видеонаблюдения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2028178-krazha-koshelka-s-sotnyami-tysyach-tenge-popala-na-kameru-v-almaty/