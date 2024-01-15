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Расследование дела в отношении Самата Абиша завершено, заявили в Генпрокуратуре

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Самат Абиш
Самат Абиш. Фото: gov.kz

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего первого заместителя КНБ РК Самата Абиша, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру.

Дело, возбужденное в отношении Самата Абиша по факту превышения власти и должностных полномочий, повлекших тяжкие последствия, направлено в суд, подтвердили в надзорном ведомстве.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Дело Самата Абиша

Напомним, в сентябре 2023 года экс-начальник 5-го департамента КНБ Руслан Искаков на предварительных слушаниях по делу о январских событиях заявил, что исполнял приказ Самата Абиша, но через год после допросов его показания якобы засекретили.

Позже стало известно, что Генеральная прокуратура ведет досудебное расследование в отношении Абиша по факту превышения власти и должностных полномочий во время январских событий.

При этом официальный представитель Генпрокуратуры Дархан Дуйсембай сообщал, что сейчас Абиш находится в Казахстане под подпиской о невыезде. Также дело против Самата Абиша комментировал глава МВД - он отмечал, что полиция не занимается его расследованием, им занимаются спецпрокуроры Генпрокуратуры.

Кроме того, еще в июне 2022 года заместитель главы КНБ Аскар Амерханов сообщал, что бывший первый заместитель председателя КНБ Самат Абиш находится "в орбите следствия".

В конце сентября в Генпрокуратуре прокомментировали возможность побега Самата Абиша из страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2055463-rassledovanie-ugolovnogo-dela-v-otnoshenii-samata-abisha-zaversheno/

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