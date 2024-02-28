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Алматинец на элитном внедорожнике наездил штрафов на 2 млн тенге (видео)

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Автомобиль нарушителя
Автомобиль. Кадр из видео: Polisia.kz

В Алматы задержали злостного нарушителя ПДД - мужчина наездил штрафов на сумму свыше 2 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на медиапортал МВД РК.

Нарушителя на Toyota Land Cruiser задержали на пересечении проспекта Сейфуллина и улицы Макатаева.

Согласно сведениям автоматизированных программных комплексов, водитель внедорожника 73 раза нарушил ПДД - общая сумма штрафа составила 2,2 млн тенге.

"Все указанные нарушения были зафиксированы видеосистемами города. Кроме того, установлено, что государственные регистрационные номерные знаки на Toyota подложные", - подчеркнул заместитель начальника управления местной полицейской службы Тимур Ногайбаев.

Автомобиль нарушителя водворили на штрафстоянку. А в отношении владельца авто составлены два административных протокола.

Напомним, в конце прошлого года в Алматы стражи порядка выявили жителя мегаполиса, который на авто, зарегистрированном в Кыргызстане, нарушил ПДД на сумму в 1,5 млн тенге.

А в январе этого года полицейские Жамбылской области задержали астанчанина, чья машина засветилась в более 100 нарушениях ПДД по всему Казахстану.

В прошлом году при проведении рейда в Павлодаре полицейскими был остановлен 29-летний водитель, накопивший множество неоплаченных штрафов - на своем BMW он наездил штрафов на 11 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2063455-almatinets-na-elitnom-vnedorozhnike-naezdil-shtrafov-na-2-mln-tenge-video/

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