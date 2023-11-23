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Алматинец на авто с иностранными номерами наездил штрафы на 1,5 млн тенге

Опубликовано:

Полиция остановила авто
Авто. Кадр из видео: YouTube / Almaty Polisiasy

В Алматы стражи порядка выявили жителя мегаполиса, который на авто, зарегистрированном в Кыргызстане, нарушил ПДД на сумму в 1,5 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщает МВД, в Алматы в рамках ОПМ "Правопорядок" продолжается работа по выявлению водителей, которые нарушают правила дорожного движения и не оплачивают штрафы.

"Один их них – гражданин М. 1992 года рождения, который на своей автомашине Nissan, зарегистрированной в Кыргызстане, нарушил ПДД в Алматы на сумму в 1,5 млн тенге. В отношении нерадивого водителя собраны материалы административного производства по части 3 статьи 590 КоАП РК и части 1 статьи 612 КоАП РК", – сообщил старший инспектор отдела административной практики УАП ДП города Алматы Айдос Кенес.

По информации ведомства, авто было водворено на специализированную штрафстоянку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2047292-almatinets-na-avto-s-inostrannymi-nomerami-naezdil-shtrafy-na-15-mln-tenge/

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