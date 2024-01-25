Астанчанин наездил штрафов на 2,5 млн тенге по всему Казахстану

Полицейские Жамбылской области задержали астанчанина, чья машина засветилась в более 100 нарушениях ПДД по всему Казахстану, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

В Таразе полицейские с помощью системы "Қорғау" установили автомобиль марки Kia Rio, которая находилась в ориентировке в Астане. Как выяснилось, этот автомобиль засветился в более 100 нарушениях ПДД в Астане, Таразе и других регионах страны на сумму более 2,5 млн тенге. При этом большая часть штрафов выписана за превышение скорости.

Стражи порядка водворили машину на специализированную штрафную стоянку.

В полиции отметили, что мобильное приложение "Қорғау" позволяет выявлять в режиме реального времени автомобили:

с подложными государственными регистрационными номерами;

используемые без страхового полиса;

разыскиваемые по ориентировкам;

в том числе злостных нарушителей правил дорожного движения с задолженностями по штрафам.

Напомним, на прошлой неделе в Жамбылской области полицейские задержали водителя, который за несколько месяцев нарушил ПДД почти на 2,5 млн тенге. Его лишили водительских прав.

В ноябре прошлого года автолюбитель в Туркестанской области, накопив более 6 млн тенге штрафов, продолжал и дальше ездить на своем авто. Машину у штрафника изъяли.

Также в Алматы стражи порядка выявили жителя мегаполиса, который на авто, зарегистрированном в Кыргызстане, нарушил ПДД на сумму в 1,5 млн тенге.

В декабре при проведения рейда в Павлодаре полицейскими был остановлен 29-летний водитель, накопивший множество неоплаченных штрафов. Он уже находился в розыске.