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"Приду с проверкой": администратор хостела в Шымкенте заплатил деньги после звонка

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Средство пожаротушения и запасная лестница
Пожарная безопасность. Иллюстративное фото: Yotsaran / Getty Images

В Шымкенте управляющий хостелом заплатил лжесотруднику противопожарной службы за продление сертификата пожарной безопасности почти 60 тыс. тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в результате оперативных мероприятий киберполицейские ДП Шымкента установили подозреваемого в мошенничестве. Им оказался 27-летний житель Шу.

"Выяснилось, что, погостив в эконом-гостинице пару раз, мужчина узнал номер администратора. Позвонив жертве, злоумышленник представился работником противопожарной службы и сообщил, что здание не полностью отвечает требованиям безопасности и он может прийти с проверкой.

Он добавил, что может продлить соответствующий сертификат за 58 тыс. тенге. Доверчивый гражданин немедленно перевел сумму на продиктованный счет", - рассказали подробности в МВД.

Догадавшись позже об обмане, потерпевший сообщил о произошедшем в полицию. В настоящее время уголовное дело с обвинительным актом направили в суд.

"Если вам звонят по телефону и требуют деньги за решение разных проблем, в том числе за возможность избежать наказания за противоправные действия, необходимо прервать разговор и проверить информацию. Будьте бдительными", - обратились в полиции.

Отметим, что по ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Напомним, утром 30 ноября в хостеле в Алматы случился пожар. В момент ЧП там находились 72 человека. Большая часть из них успела эвакуироваться. Прибывшие спасатели обнаружили тела 13 погибших.

По факту пожара было зарегистрировано уголовное дело. 1 декабря стало известно о задержании арендатора хостела.

А в начале этого года глава МЧС Сырым Шарипханов озвучил возможные причины случившегося.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2063427-pridu-s-proverkoy-administrator-hostela-v-shymkente-zaplatil-dengi-posle-zvonka/

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