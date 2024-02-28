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Убийство матери и сына в Актобе: осужден спасатель, не поверивший раненой девочке

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Оглашение приговора в Актобе
Оглашение приговора. Фото: NUR.KZ

В Актобе сотрудника ДЧС осудили за халатность из-за того, что он посчитал звонок раненой девочки шуткой. Мужчину приговорили к 6 месяцам ограничения свободы, сообщает корреспондент NUR.KZ из зала суда.

В Актобе завершился резонансный судебный процесс по делу сотрудника ДЧС, которого обвиняли в халатности (ч.1 ст.371 УК РК). Мужчина получил 6 месяцев ограничения свободы. Также он должен выплатить 1 млн тенге в качестве компенсации морального вреда.

Из материалов дела следует, что в ночь на 29 марта в Актобе в квартире по проспекту Победы разыгралась кровавая драма - преступник зарезал хозяйку и ее несовершеннолетнего сына.

От шума проснулась 13-летняя дочь женщины, тогда нападавший решил убить и ее, он стал душить девочку, бить кулаком и наносить удары ножом в шею, потом сбежал с места преступления. Девочка потеряла сознание, а когда пришла в себя, то увидела рядом мертвого брата.

Пострадавшая сделала на телефоне автоматический вызов SOS. Взявшему трубку дежурному сотруднику ДЧС сообщила, как ее зовут и рассказала, что ее брата убили, а ей самой становится хуже: в шее дыра, глаза не открываются, вся в крови, губы отекли.

Однако сотрудник ДЧС не воспринял ситуацию всерьез, подумал, что это детская шутка, и звонит не девочка, а мальчик, в результате не вызвал сразу же скорую помощь.

Девочка позвонила второй раз, но звонок сорвался, и только после третьего ее звонка этот же сотрудник связался со скорой помощью и направил ее по нужному адресу.

По данным следствия, на тот момент после первого звонка прошло уже 55 минут. Все это время 13-летняя школьница страдала от невыносимой боли, периодически теряла сознание и ждала помощи взрослых в нескольких метрах от мертвого брата.

Сам подсудимый вину в преступлении не признал. В последнем слове он просил оправдать его. По его словам, звонившая говорила тихо и невнятно, голос был похож на мальчика, к тому же она продиктовала номер телефона, который оказался несуществующим. Он пытался несколько раз позвонить на номер, с которого она звонила, но там не брали трубку.

Все это навело его на мысль, что это детская шалость. К тому же, когда она позвонила в первый раз, он хотел, чтобы она оставалась на линии, а он параллельно вызовет скорую, но связь оборвалась. А когда она позвонила второй раз, трубку взял его коллега и он тоже ничего не понял. Только после третьего звонка он понял, что это не шутка и позвонил на 103.

Обвиняемый объяснял, что на тот момент не спал почти сутки. В то время, когда позвонила девочка, он уже должен был отдыхать, но не стал будить сотрудницу, которая должна была заменить его.

"Прошу меня оправдать и не рушить мою мечту быть пожарным. Я женат, воспитываю двоих детей, единственный кормилец в семье, живем в квартире. За этот же факт я уже был наказан, меня понизили в должности, снизили классный чин", - резюмировал обвиняемый.

Приговор в отношении сотрудника пока не вступил в законную силу.

Напомним, утром 29 марта 2023 года в одной из квартир жилого дома в Актобе следственно-оперативной группой были обнаружены тела 35-летней женщины и ее 16-летнего сына с признаками насильственной смерти. 

Кроме того, в реанимационное отделение больницы с ножевыми ранениями была госпитализирована 13-летняя дочь погибшей. Полиция начала поиски подозреваемого.

Задержать подозреваемого в убийстве женщины и ее сына удалось в середине апреля. Им оказался 23-летний житель Актобе. Его арестовали на два месяца, но через некоторое время мужчина умер в СИЗО.

Несмотря на это, в ноябре начался судебный процесс по делу о двойном убийстве и покушении на убийство. Сообщалось, что родственники обвиняемого настояли на том, чтобы суд все же состоялся, потому что намерены доказать его невиновность.

В декабре стало известно, что на скамье подсудимых оказался дежурный сотрудник ДЧС, который только на третий раз догадался, что звонок девочки действительно жизненно важный.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2063404-ubiystvo-materi-i-syna-v-aktobe-osuzhden-spasatel-ne-poverivshiy-ranenoy-devochke/

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