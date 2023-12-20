Просьбу о помощи приняли за шутку: сотрудника ДЧС судят по делу о двойном убийстве в Актобе

В Актобе начался суд в отношении сотрудника ДЧС, который не поверил раненой девочке, чью маму и брата убили, и не сразу направил по адресу экстренные службы, передает телеканала "Астана".

Как сообщает телеканал, в отношении сотрудника ДЧС возбудили уголовное дело по статье "Халатность". Девочка, чью мать и брата убили в собственной квартире весной этого года, в течение часа пыталась вызвать экстренные службы. Но ее просьбу о помощи несколько раз приняли за шутку.

"Она звонила несколько раз, ей не поверили, подумали, что она шутит. И я считаю, что она выжила благодаря своей настойчивости, что она продолжала звонить. Мы иск ему предъявили, и дальше по всей строгости, как суд решит, чтобы наказали", – сказала тетя пострадавшей Евгения Кайрис.

Старший помощник прокурора Актюбинской области Асель Таналиева сообщила, что сотрудник ДЧС только на третий звонок направил скорую помощь.

"Сотрудник ДЧС Биржанов, не реагировал на данные звонки и не предпринял меры для направления скорой помощи на адрес. Только на третий звонок Биржанов направил скорую помощь. В этой связи он ненадлежаще исполнил свои обязанности и по данному факту было возбуждено дело по статье 371 часть 1 УК РК "Халатность", – сказала она.

Напомним, 29 марта в квартире на проспекте Победы в Актобе жестоко убили 35-летнюю женщину и ее 16-летнего сына. Также с тяжелыми ранениями в больницу поступила 13-летняя дочь погибшей, она выжила в кровавой бойне. Преступление шокировало жителей города.

11 апреля полицейские сообщили, что в результате кропотливой работы задержали подозреваемого в убийстве, им оказался 23-летний житель Актобе. Его арестовали на 2 месяца, но он через некоторое время умер в СИЗО.

Однако в ноябре в Актобе начался судебный процесс по делу об убийстве 35-летней женщины и ее 16-летнего сына, а также покушении на убийство 13-летней девочки.