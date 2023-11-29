Обвиняемый в двойном убийстве мертв, но его судят в Актобе

В Актобе начался судебный процесс по делу об убийстве 35-летней женщины и ее 16-летнего сына, а также покушении на убийство 13-летней девочки, передает корреспондент NUR.KZ из зала суда.

Необычен процесс тем, что скамья подсудимых пуста - обвиняемый в убийстве умер весной этого года. Его родственники настояли на том, чтобы суд все же состоялся, потому что намерены доказать невиновность мужчины.

На процессе присутствовали мать погибшей женщины, 13-летняя девочка, выжившая в кровавой драме, школьный психолог.

Прокурор зачитал обвинительный акт. Из него следует, что 29 марта мужчина после работы выпил пива, потом решил совершить разбойное нападение. Ездил по дворам на велосипеде, увидел открытое окно на балконе, по газовой трубе добрался до балкона и проник в квартиру.

Жильцы спали, пока он искал что-то ценное. Первой проснулась хозяйка квартиры. По версии следствия, обвиняемый нанес ей множество ударов неустановленным следствием ножом, от которых она умерла.

Позже проснулся ее 16-летний сын, он сопротивлялся, но также получил смертельные удары ножом.

В квартире была и 13-летняя дочь умершей. Она проснулась от шума. Обвиняемый тоже решил ее убить. Он стал бить ее ножом, после этих ударов девочка перестала подавать признаки жизни, тогда он покинул квартиру.

Но оказалось, что школьница не умерла от ранений, а потеряла сознание. А когда пришла в себя, смогла с помощью телефона позвать на помощь. Ее госпитализировали в больницу и спасли жизнь. Сейчас она живет со своей бабушкой. Пока прошел только один судебный процесс.

Напомним, 29 марта в квартире на проспекте Победы в Актобе жестоко убили 35-летнюю женщину и ее 16-летнего сына. Также с тяжелыми ранениями в больницу поступила 13-летняя дочь погибшей, она выжила в кровавой бойне. Преступление шокировало жителей города.

11 апреля полицейские сообщили, что в результате кропотливой работы задержали подозреваемого в убийстве, им оказался 23-летний житель Актобе. Его арестовали на 2 месяца, но он через некоторое время умер в СИЗО.