Убийство матери и сына в Актобе: спасатель, не поверивший раненой девочке, просит его оправдать

В Актобе продолжение получила жуткая история с убийством женщины и ее сына. Оказалось, что выжившая девочка больше часа ждала помощи, потому что в ДЧС ей не поверили, передает сайт телеканала КТК.

Трагедия произошла еще в марте прошлого года. По данным следствия, среди ночи через балкон в квартиру 35-летней женщины проник пьяный мужчина. Он хладнокровно зарезал хозяйку, ее 16-летнего сына, а потом напал и на 13-летнюю дочь. Девочка чудом осталась жива, а преступник скрылся с места происшествия.

Как сообщает телеканал, истекающий кровью ребенок нашел в себе силы набрать номер экстренной службы. Но на том конце провода школьнице не поверили.

В декабре стало известно, что на скамье подсудимых оказался дежурный сотрудник ДЧС, который только на третий раз догадался, что звонок девочки действительно жизненно важный.

Согласно материалам дела, спустя почти час сотрудник "112" отправил по адресу и скорую, и полицию.

Обвинение запросило шесть месяцев ограничения свободы, а также выплатить выжившей девочке 5 миллионов тенге за моральные страдания. Однако подсудимый попросил его оправдать.

"Я подумал, что это детская шалость, мальчик шутит со мной. Потом я сказал: "Мальчик, не играйся!" Она сказала: "Я не мальчик, я девочка". Ваша честь, я прошу вас меня оправдать. Не рушите мою мечту тушить пожар, быть пожарным в дальнейшем", – заявил в суде обвиняемый.

Источник: КТК

Напомним, утром 29 марта 2023 года в одной из квартир жилого дома в Актобе были найдены мертвыми два человека.

Прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группой обнаружены тела 35-летней женщины и ее 16-летнего сына с признаками насильственной смерти. Кроме того, в реанимационное отделение больницы с ножевыми ранениями была госпитализирована 13-летняя дочь погибшей. Стражи порядка начали поиски подозреваемого.

Позже медики сообщили, что состояние пострадавшей девочки тяжелое. Диагноз: множественные колото-резаные раны шеи по передней и правой боковой поверхности с повреждением наружной яремной вены, касательное ранение трахеи, задней и правой боковой групп мышц шеи. Также появились подробности трагедии.

В середине апреля полицейским удалось задержать подозреваемого в убийстве женщины и ее сына в Актобе. Им оказался 23-летний житель Актобе. Его арестовали на 2 месяца, но он через некоторое время умер в СИЗО.

Однако в ноябре в Актобе начался судебный процесс по делу об убийстве 35-летней женщины и ее 16-летнего сына, а также покушении на убийство 13-летней девочки.