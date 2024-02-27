Крупную партию электронных сигарет с наркотиками отправили почтой из США в Казахстан

Почтовые посылки с электронными сигаретами, содержащими психотропное вещество, выявили в зоне таможенного поста "Жетісу", передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ РК.

Департаментом АФМ по городу Алматы расследуется факт незаконного перемещения через госграницу психотропных веществ в крупном размере.

Сообщается, что при координации Авиационной транспортной прокуратуры в зоне таможенного поста "Жетісу" были выявлены почтовые посылки, в которых находились 84 единицы электронных сигарет, содержащих психотропное вещество – тетрагидроканнабинол (ТГК).

"В результате проведенных следственных мероприятий обнаружены и изъяты еще 103 единицы электронных сигарет и 42 клиромайзера с жидкостью коричневого цвета со специфическим запахом.

Данные посылки прибыли в Казахстан через международные почтовые службы из США", – рассказали в ведомстве.

В АФМ добавили, что постановлением суда подозреваемого взяли по стражу на 2 месяца. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в начале января в Алматы вынесли приговор семерым гражданам, причастным к сбыту наркотиков из США в Казахстане посредством Telegram-мессенджера.

В Экибастузе полицейские поймали наркокурьера, когда он получал посылку из Астаны – коробку с пылесосом, в котором находился гашиш.

Также в Алматы перекрыли канал поставки наркотиков из Италии и Польши. Задержан иностранец – в его отношении ведется досудебное расследование.