Смерть от сиропа от кашля: приговор по делу о гибели 68 детей вынесли в Узбекистане

Сегодня в Ташкенте поставили точку в резонансном деле о массовой гибели детей от сиропа от кашля - на скамье подсудимых оказались 23 человек, передает "Газета. uz".

Отметим, что 68 детей погибли после приема препаратов индийской фармкомпании Marion Biotech против простуды, в том числе сиропа "Док-1 Макс".

Бывшего директора Агентства по развитию фармацевтической отрасли и Государственного центра экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники Сардора Кариева приговорили к 18 годам лишения свободы с лишением права работать на руководящих должностях в госорганах в течение 2 лет и 6 месяцев.

Его заместители Амирхон Акбар угли Азимов и Нодирбек Дильшодович Мусаев получили по 16 лет колонии с лишением права работать на руководящих должностях в госорганах в течение 2 лет и 6 месяцев.

Директор Quramax Medikal Рагвендра Пратар (Singh Ragvendra Pratar), гражданин Индии, приговорен к 20 годам лишения свободы.

Менеджер по регистрациям в Quramax Medikal Нурия Мирзаахмедова приговорена к 10 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года.

Главный бухгалтер Quramax Medikal Элер Мирзаахмедов приговорен к 4 годам ограничения свободы.

Директор по торговле Quramax Бахтиер Камбаралиев приговорен к 4 годам и 3 месяцам ограничения свободы.

Помощник директора, начальник регистрационного отдела Государственного центра экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники Гульноза Салиева приговорена к 3 годам ограничения свободы.

Заместитель начальника регистрационного отдела Центра экспертизы и стандартизации лекарств, изделий медназначения и медтехники Шоюсуф Шодманов приговорен к 16 годам и 6 месяцам колонии.

Главный специалист этого отдела Жахонгир Эркиний приговорен к 5 годам ограничения свободы.

Директор Фармакологического комитета центра, доктор медицинских наук Саидамир Саидов приговорен к 4 годам ограничения свободы.

Специалист регистрационного отдела центра Жанибек Шамшетов, ведущие специалисты Фармакопейного комитета Алишер Джалилов и Гули Халилова были приговорены к 5 годам ограничения свободы.

Заведующая лабораторией контроля качества и стандартизации Гульчехра Болтабаева приговорена к 3 годам ограничения свободы.

Директор ООО "Научный центр стандартизации лекарственных средств" Мирзаботир Хамдамов был приговорен к 4 годам ограничения свободы.

Руководитель органа сертификации этого научного центра Шавкат Холмурдов по аналогичным статьям получил 4 года ограничения свободы (с вычетом — 3 года 4 месяца 24 дня) с лишением права занимать руководящие должности в госорганах 2,5 года.

Руководительница отдела испытаний этого научного центра Нодира Шукуруллаева по этим же статьям оштрафована на 110 базовых расчётных величин (33 млн сумов), но суд решил снизить сумму до 17,2 млн сумов.

Заместитель директора научного центра Шерзод Абдуганиев, заместитель органа сертификации этого центра Фарход Файзиев и заместитель руководителя отдела испытаний Исломбек Мирзаукубов получили 2 года ограничения свободы с запретом работать в госорганах в сфере фармацевтики 2 года - они были оправданы по одному из пунктов обвинения.

Главный специалист Фармакологического комитетаТалипов приговорен к 3 годам и 3 месяцам ограничения свободы в колонии-поселении.

Директор компаний Origin Solution и Medreg Назаров приговорен к 3 годам исправительных работ с взысканием 20% доходов в пользу государства.

Кроме того, суд обязал подсудимых выплатить 75,6 млрд сумов морального ущерба семьям 68 погибших и 16 пострадавших детей, которые отравились лекарствами.

Напомним, что в декабре 2022 года в СМИ появилась информация о том, что в Самаркандской области Узбекистана за два месяца после приема сиропа "Док-1 Макс" умерли 15 детей. В МЗ Казахстана отметили, что в нашей стране данный препарат не продается.

Позже число погибших детей увеличилось.

По факту смерти детей уголовные дела возбудили в Узбекистане и Индии, где препарат производился. К слову, сироп импортировала в Узбекистан компания Quramax, а производитель - индийская компания Marion Biotech.

Вскоре в Узбекистане приостановили продажу еще одного сиропа от кашля производства Marion Biotech. Выяснилось, препарат не соответствует требованиям нормативных документов.

В конце 2023 года Индия ужесточила требования к производителям лекарств после смерти детей в Узбекистане и Гамбии.