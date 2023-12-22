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Индия ужесточила требования к производителям лекарств после смерти детей в Узбекистане и Гамбии

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Девушка держит в руках стакан и таблетки
Лекарства. Иллюстративное фото: Freepik

Более строгий контроль над производством сиропов от кашля, содержащих несколько действующих веществ, введут в Индии из-за риска детской смертности, передает NUR.KZ со ссылкой на BBC.

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Запрет введен после того, как в прошлом году было зафиксировано несколько случаев смерти детей в Гамбии и Узбекистане после приема сиропов от кашля индийского производства. В самой Индии, по меньшей мере, 12 детей умерли в период с 2019 по 2020 год, предположительно после приема аналогичного лекарства.

При этом производители лекарств отрицают какие-либо правонарушения и заявляют, что их продукция безопасна для использования. Новый закон обязывает производителей лекарств, содержащих малеат хлорфенирамина и фенилэфрин, маркировать свою продукцию предупреждением о том, что ее не следует назначать детям в возрасте до четырех лет.

Индийские сиропы от кашля оказались под пристальным вниманием в прошлом году после того, как ВОЗ опубликовала глобальное предупреждение в отношении четырех сиропов от кашля индийского производства, предположительно связанных со смертью 66 детей в Гамбии.

Аналогичные случаи были зарегистрированы в Узбекистане, где умерло 18 детей, предположительно после употребления сиропа от кашля индийского производства.

Лабораторный анализ образцов сиропа подтвердил наличие неприемлемого количества диэтиленгликоля и другого токсичного спирта, называемого этиленгликолем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2052081-indiya-uzhestochila-trebovaniya-k-proizvoditelyam-lekarstv-posle-smerti-detey-v-uzbekistane-i-gambii/

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