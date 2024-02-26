"Снимают и воруют": акимат обратился к алматинцам из-за нападений на фонари
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Случаи краж и порчи фрагментов уличного освещения участились в Алматы. Вандалы портят даже то оборудование, контактировать с которым опасно для жизни, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Алматы.
По словам заместителя руководителя ГКП "Алматы Кала Жарык" Вадима Макарова, в городе резко участились случаи несанкционированного демонтажа ревизионных смотровых лючков на опорах наружного освещения.
"Речь идет о металлических крышках у основания фонарного столба. В этом месте идет соединение проводов светильника с магистральным кабелем. Лючки нужны для обслуживания и ремонта линий наружного освещения, замены кабеля и других работ.
В последнее время мы стали замечать, что кто-то снимает и ворует эти лючки. С осени мы уже заменили 2000 лючков", - говорит Вадим Макаров.
В ГКП также заявили, что злоумышленники часто портят шкафы управления наружным освещением (ШУНО). Эти объекты находятся под высоким напряжением, и доступ к ним посторонним лицам категорически запрещен.
"Они ломают замки и двери на ШУНО, отключают автоматические выключатели, что приводит к обесточиванию групп наружного освещения.
Бывает, что наши бригады выезжают на вызовы и сталкиваются с тем, что в ШУНО перерезаны провода, разбиты или сняты выключатели, похищено или испорчено другое оборудование. Такие факты, естественно, тормозят процесс восстановления наружного освещения", - заявил Макаров.
Также от рук вандалов страдают тротуарные фонари торшерного типа. Это не только ухудшает ситуацию с освещением в городе, но и создает дополнительную опасность из-за оголенных проводов.
Для борьбы с вандалами "Алматы Кала Жарык" установило в нескольких районах на торшерных опорах "антивандальные" светильники, которые сложно повредить.
Представители "Алматы Кала Жарык обратились к алматинцам, обнаружившим поврежденные ШУНО, торшерные светильники и открытые лючки на опорах, с просьбой сообщать в диспетчерскую службу компании по номерам 8 727 390 20 40, 8 727 390 20 60, 8 771 718 24 39, 8 771 718 24 56.
Граждан, ставших свидетелями хулиганских действий, попросили незамедлительно обращаться в полицию.
Напомним, в ноябре 2023 года антивандальные торшерные светильники появились в Алматы. Первые из них были установлены на пешеходной дорожке по проспекту Абая.
В июне того же года аким Алматы Ерболат Досаев ответил на критику горожан и прокомментировал, почему улицы южной столицы прошлым летом были так плохо освещены.
В сентябре в акимате озвучили причины проблем с уличным освещением и назвали виновных.
В октябре стало известно, что акимат Алматы выиграл суд против компании, отвечающей за освещение города.
22 февраля появилась информация, что суд поставил точку в деле о модернизации освещения в Алматы. Акимат города выиграл дело у частного партнера.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2063054-snimayut-i-voruyut-akimat-obratilsya-k-almatintsam-iz-za-napadeniy-na-fonari/