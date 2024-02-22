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Плохое освещение Алматы: акимат выиграл суд у частного партнера

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Фонарный столб на фоне неба
Уличный фонарь. Иллюстративное фото: pexels.com

Суд поставил точку в деле о модернизации освещения в Алматы. Акимат города выиграл дело у частного партнера, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщили в акимате, горадминистрация выиграла суд апелляционной инстанции против частного партнера-консорциума, в состав которого входят компании ABM-Вuilding 2007, ТОО "Электроремонт" и ТОО "ABM-Project".

Процессы между акиматом Алматы и недобросовестным частным партнером из-за проблем с освещением по городу идут с прошлого года.

"Как сообщалось ранее, в октябре 2022 года решением специализированного межрайонного экономического суда Алматы удовлетворен иск ГКП "Алматы Қала Жарық" о расторжении договора с Частным партнером – консорциумом из трех компаний: ТОО "ABM-Вuilding 2007", ТОО "Электроремонт" и ТОО "ABM-Project".

В ноябре частным партнером была подана апелляционная жалоба. И уже в январе поставлена точка в затянувшемся деле. Постановлением Судебной коллегии Алматинского городского суда от 15 января 2024 года в удовлетворении апелляционной жалобы частного партнера отказано. Решение специализированного межрайонного экономического суда Алматы от 11 октября 2023 года по иску АКЖ о расторжении договора ГЧП оставлено без изменений", рассказали в акимате.

По итогам решения суда должна быть создана комиссия из представителей Управления энергетики и водоснабжения, ГКП "Алматы Кала Жарык", частного партнера, независимых экспертов по техническому аудиту и оценке для осмотра состояния объектов ГЧП и передачи их на баланс города.

Частный партнер обязан устранить дефекты по выявленным замечаниям, добавили в акимате, но тот игнорирует все письма государственного партнера для аудита и передачи объектов наружного освещения на баланс города.

"Учитывая сложившуюся ситуацию, планируется в ближайшее время объявить конкурс для привлечения независимых экспертов, чтобы в правовом поле провести оценку и документировать имеющиеся недостатки. Тогда ГКП "Алматы Кала Жарык" сможет всецело подключиться к восстановительной работе. Сейчас мы видим саботаж со стороны частного партнера: устранять дефекты и компенсировать расходы консорциум не желает", - рассказали в ГКП «Алматы Кала Жарык».

Отметим, что Управление энергетики и водоснабжения, "Алматы Қала Жарық" и консорциум заключили договор на модернизацию наружного освещения города в 2018 году. Сумма договора составила почти 27 млрд, а затем возросла до 43,6 млрд из-за увеличения объема работ.

По договору частный партнер в период с 2019 по 2023 год должен был инвестировать 12,5 млрд тенге и модернизировать более 44 тысяч светоточек, но модернизировал лишь 13,5 тысячи светоточек. В итоге, говорят в акимате, из-за корысти бизнесменов город недостаточно освещен.

"Бюджетные средства были выделены. Частный партнер должен восстановить оборудование или вернуть полученные деньги. Проект модернизации был начат 5 лет назад, конечно, чтобы провести аудит, потребуется не менее 3-4 месяцев работы экспертов", - пояснили в "Алматы Кала Жарык".

В октябре сообщалось, что акимат выиграл суд первой инстанции у подрядчика.

В июне прошлого года аким Алматы Ерболат Досаев ответил на вопрос горожан, почему в южной столице плохо работает освещение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2062476-plohoe-osveschenie-almaty-akimat-vyigral-sud-u-chastnogo-partnera/

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