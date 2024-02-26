Задержания провели в Алматы и Алматинской области (видео)

Канал поставки наркотиков из Шуcкого района Жамбылской области в Алматы пресекли сотрудники полиции - задержания провели в двух регионах страны, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как отметили в министерстве, специально созданными следственно-оперативными группами при силовой поддержке бойцов спецподразделений на территории города Алматы и Алматинской области проведены одновременные задержания.

Оперативниками установлены организатор и 11 причастных лиц к незаконному сбыту марихуаны и гашиша.

В их числе закупщики, перевозчики, сопровождающие, арендаторы помещений для хранения, расфасовщики и реализаторы.

"В ходе обысков обнаружено и изъято 40 кг марихуаны и 15 кг гашиша, расфасованных по целлофановым пакетам, и мобильные телефоны с подтверждением причастности к криминальному бизнесу. Подозреваемые задержаны и водворены в ИВС. Проводятся оперативные и следственные мероприятия. Иная информация в интересах следствия не разглашается, – сообщил начальник департамента", заявил официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.

Напомним, на днях полицейские выявили канал поставки наркотиков из Алматы в Шымкент с помощью междугороднего такси. Ведется расследование.

Также недавно в Алматы перекрыли канал поставки наркотиков из Италии и Польши. Задержан иностранец - в его отношении ведется досудебное расследование.

Ранее полицейские и сотрудники Антикора пресекли крупный канал поставки синтетических наркотиков из Алматы в Астану. Подозреваемых задержали.