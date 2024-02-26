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Задержания провели в Алматы и Алматинской области (видео)

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Задержание подозреваемых
Задержание. Кадр из видео: Polisia.kz

Канал поставки наркотиков из Шуcкого района Жамбылской области в Алматы пресекли сотрудники полиции - задержания провели в двух регионах страны, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как отметили в министерстве, специально созданными следственно-оперативными группами при силовой поддержке бойцов спецподразделений на территории города Алматы и Алматинской  области проведены одновременные задержания.  

Оперативниками установлены организатор и 11 причастных лиц к незаконному сбыту марихуаны и гашиша.

В их числе закупщики, перевозчики, сопровождающие, арендаторы помещений для хранения, расфасовщики и реализаторы.

"В ходе обысков обнаружено и изъято 40 кг марихуаны и 15 кг гашиша, расфасованных по целлофановым пакетам, и мобильные телефоны с подтверждением причастности к криминальному бизнесу. Подозреваемые задержаны и водворены в ИВС. Проводятся оперативные и следственные мероприятия. Иная информация в интересах следствия не разглашается, – сообщил начальник департамента", заявил официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.

Напомним, на днях полицейские выявили канал поставки наркотиков из Алматы в Шымкент с помощью междугороднего такси. Ведется расследование.

Также недавно в Алматы перекрыли канал поставки наркотиков из Италии и Польши. Задержан иностранец - в его отношении ведется досудебное расследование.

Ранее полицейские и сотрудники Антикора пресекли крупный канал поставки синтетических наркотиков из Алматы в Астану. Подозреваемых задержали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2062911-spetsoperatsiya-zaderzhaniya-proveli-v-almaty-i-almatinskoy-oblasti/

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