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Канал поставки наркотиков с помощью такси работал в Шымкенте (видео)

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В Шымкенте выявили канал поставки наркотиков
Работа полиции. Кадр из видео: polisia.kz

Полицейские выявили канал поставки наркотиков из Алматы в Шымкент с помощью междугороднего такси. Ведется расследование, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в ходе специальных мероприятий оперативники УПН задержали 24-летнего мужчину, подозреваемого в распространении психотропных веществ на территории города.

"У него обнаружили полкилограмма мефедрона и 25 приготовленных для закладки свертков с "порошком". В съемной квартире задержанного обнаружено свыше 1 кг разных наркотических средств и предметы для их расфасовки - весы, маска, специальные очки и так далее", - рассказали в ведомстве.

По данным ведомства, мужчине такую "посылку" отправила на междугороднем такси жительница Алматы. Подозреваемую задержали по месту жительства.

"Она организовала лабораторию по изготовлению наркотических таблеток. У нее найдено 1,5 кг "синтетики" и других видов наркотиков.

Выяснилось, что женщина успела отправить еще одну посылку. В коробке от смартфона она спрятала ЛСД. Однако до адресата посылка не дошла. Таксиста также выявили и изъяли наркотик", - сообщили в МВД.

Из незаконного оборота были изъяты наркотические средства, оцениваемые на "черном рынке" на сумму более 30 млн тенге.

В настоящее время подозреваемые находятся в СИЗО. Проводится расследование.

А в Алматы перекрыли канал поставки наркотиков из Италии и Польши. Задержан иностранец. В его отношении ведется досудебное расследование. По данным полиции, в Алматы мужчина приехал только с целью реализации редких видов наркотиков, отправленных почтой в виде посылки, замаскированных под хозяйственные товары.

В Астане задержали подозреваемых в рекламе наркотиков и их дальнейшем сбыте. При обыске у них нашли рекламные наклейки наркотических магазинов и 13 свертков с веществом. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в области Ұлытау был пресечен региональный наркоканал. В результате задержаны четыре человека, подозреваемых в сбыте запрещенных веществ. Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 УК РК. Подозреваемых взяли под стражу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2061186-kanal-postavki-narkotikov-s-pomoschyu-taksi-rabotal-v-shymkente-video/

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