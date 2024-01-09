Крупный канал поставки "синтетики" в Астану ликвидировали в Алматы

Полицейские и сотрудники Антикора пресекли крупный канал поставки синтетических наркотиков из Алматы в Астану. Подозреваемых задержали, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Сотрудники по противодействию наркопреступности департамента полиции Астаны и представители Агентства по противодействию коррупции пресекли крупный канал поставки синтетических наркотиков из Алматы в столицу.

Как сообщила пресс-служба МВД, 6 января жителя Павлодарской области задержали в Астане при получении крупной партии наркотиков. При обыске были изъяты 16 полиэтиленовых пакетов, в которых были расфасованы 4,8 кг синтетического наркотика "мефедрон", электронные весы и 500 zip-пакетов для упаковки.

Наряду с этим в Алматы задержали предполагаемого отправителя наркотиков. В ходе обыска его квартиры нашли 5 пластмассовых контейнеров с наркотическим средством, платежные карты банков второго уровня, 1,3 млн тенге, электронные весы.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 297 УК РК. В отношении задержанных применена мера пресечения в виде ареста", – приводятся слова замглавы департамента по противодействию наркопреступности МВД Саркытбая Кусаинова на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.

Добавим, согласно части 3 статьи 297 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

Вчера в АФМ сообщили, что семерым людям, сбывавшим наркотики из США в Казахстане через Telegram, вынесли приговор. Каждый из них получил от 3 до 16,5 лет тюрьмы.