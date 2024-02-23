Канистры с содержимым на 10 млн тенге нашли при обыске в доме в Таразе (видео)

Индийскую марихуану стоимостью 10 млн тенге нашли полицейские в тайниках в доме жителя Тараза. Подозреваемого задержали и поместили в ИВС, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает новостной Telegram-канал ведомства, по подозрению в хранении наркотиков задержан 50-летний житель Тараза.

"Служебная собака помогла найти во время обыска по месту проживания тайники с наркотиками в сарае и на огороде. Запрещенные вещества подозреваемый хранил в канистрах", - рассказали в МВД.

Всего изъяли 4,6 кг высушенной марихуаны сорта индийской конопли.

"Стоимость изъятых наркотиков на черном рынке оценивается более чем в 10 млн тенге. На данный момент подозреваемый водворен в ИВС. Проводится досудебное расследование", - сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Жамбылской области Алим Бажикбаев.

Ранее в Жамбылской области полицейские обнаружили тайник на крыше сарая. В найденных там мешках лежало почти 3 кг марихуаны. Подозреваемым в хранении наркотиков стал местный пастух. Задержанный дал признательные показания.

В Рудном Костанайской области тоже нашли тайник с наркотиками. Кроме запрещенных веществ, там обнаружили целый арсенал оружия: боевой пистолет, обрез охотничьего ружья, патроны. 35-летнему подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Также в Жамбылской области полицейские нашли наркотики на 11 млн тенге в стиральной машинке, а под диваном было обнаружено незарегистрированное ружье. Проживающего в доме мужчину задержали.