Тайник с оружием и более двух кило наркотиков нашли у жителя Рудного (видео)

Наручники. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

У 35-летнего жителя города Рудного изъяли наркотики, оружие и боеприпасы. Теперь мужчине грозит до 15 лет тюрьмы, передает телеканал "Астана".

Сообщается, что боеприпасы и наркотики 35-летний мужчина хранил у себя в квартире.

По информации полиции, у жителя Рудного обнаружили два с половиной килограмма гашиша и более 100 граммов высушенной марихуаны.

Кроме запрещенных веществ также был найден тайник с целым арсеналом: боевым пистолетом системы "Макаров" и обрезом охотничьего ружья. К ним нашлось более 200 патронов.

Сейчас подозреваемый арестован. Досудебное расследование ведут по двум статьям уголовного кодекса. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

"По данному факту проводится досудебное расследование по статье 297 УК РК "Незаконное изготовление, переработка, пересылка, сбыт наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов", а также по статье 287 "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия". Назначены соответствующие экспертизы", – сообщила старший оперуполномоченный УПН ДП Костанайской области Айгуль Ерадилова.

Отметим, что согласно статье 287 Уголовного кодекса РК, незаконные ношение или сбыт холодного оружия, за исключением, когда ношение холодного оружия связано с охотничьим промыслом, а равно продажа работниками организаций торговли оружия и боевых припасов к нему физическим лицам, организациям, не имеющим соответствующего разрешения, наказываются штрафом в размере до 200 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 180 часов, либо арестом на срок до 50 суток, с конфискацией имущества или без таковой.

При этом незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного бесствольного оружия, газового оружия с возможностью стрельбы патронами травматического действия, короткоствольного гладкоствольного оружия, а равно патронов к ним наказываются штрафом в размере до 2 тыс. МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Кроме того, незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств наказываются штрафом в размере до 5 тыс. МРП либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Также, согласно статье 297 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 6 до 12 лет с конфискацией имущества.

Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

группой лиц по предварительному сговору;

неоднократно;

в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере;

должностным лицом с использованием служебного положения;

посредством использования электронных информационных ресурсов;

в общественном месте, –

наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные преступной группой, а равно сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в организациях образования либо заведомо несовершеннолетнему лицу наказываются лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества", – говорится в тексте УК РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2026477-taynik-s-oruzhiem-i-bolee-2-kilogrammov-narkotikov-nashli-u-zhitelya-rudnogo-video/