Тайник с мешками нашли на крыше сарая в Жамбылской области (видео)

В Жамбылской области полицейские обнаружили тайник на крыше сарая. В найденных там мешках лежало почти 3 кг марихуаны. В хранении наркотиков подозревается местный пастух, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в Жамбылской области началось досудебное расследование в отношении 37-летнего жителя Мойынкумского района, подозреваемого в хранении наркотиков в крупном размере.

"Мужчина, который работает в животноводческой ферме, мешками собирал коноплю для личного употребления. Он был задержан сотрудниками полиции во время расфасовки наркотиков", - сообщили в МВД.

Стражи порядка изъяли полиэтиленовые пакеты с порошкообразным веществом, внутри которых обнаружена марихуана высушенная весом два килограмма 888 граммов, а также сито.

"Тайником для марихуаны мужчина выбрал крышу сарая на территории крестьянского хозяйства", - отметили в ведомстве.

Как стало известно, подозреваемый работал пастухом.

"37-летний житель Мойынкумского района устроился на работу пастухом в отдаленном селе и во время пастьбы скота прятал наркотики на территории крестьянского хозяйства. Задержанный дал признательные показания. Материалы уголовного дела в скором времени будут переданы в суд", - рассказал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Жамбылской области Алим Бажикбаев.

Ранее в Северо-Казахстанской области полицейские изъяли свыше 500 граммов синтетических наркотиков у приезжей из Астаны. Эта партия оказалась одной из самых крупных, когда-либо обнаруженных на территории региона. Саму жительницу столицы заподозрили в работе "фасовщицей".

А в Восточно-Казахстанской области стражи порядка задержали местного жителя, которого заподозрили в распространении наркотиков. У него изъяли более 500 граммов "синтетики", что составляет более полутора тысячи разовых доз. Такой вес наркотика стоил бы на черном рынке порядка 27 млн тенге.