Кража телефона во время намаза в мечети Астаны попала на видео

Во время намаза у мужчины в мечети украли телефон, который был на зарядке. Момент кражи попал на видео, передает NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции Астаны.

Видео размещено в Instagram-аккаунте столичного департамента. Отмечается, что инцидент произошел в мечети Астаны.

"По словам потерпевшего, находясь в одной из мечетей столицы, во время намаза он поставил сотовый телефон на зарядку. После совершения молитвы он обнаружил пропажу.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции района Сарыарка был установлен 29-летний мужчина. Краденый телефон он продал по запчастям", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что задержанный своей причастности к краже не отрицает, вину признал и раскаялся в содеянном.

По данному факту, как добавили в полиции, проводится досудебное расследование. Также проверяется причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям, совершенным на территории Астаны.

Напомним, ранее мы писали о том, что подозреваемого в краже куртки из мечети задержали полицейские в Шымкенте. Преступление попало в объектив камеры видеонаблюдения.

В прошлом году у жителя Астаны украли кроссовки в мечети. Подозреваемый просто надел их на ноги, оставив свою обувь, и вышел.

В Алматы на видео попала кража во время намаза в мечети. Потерпевший лишился своего телефона. Подозреваемого вскоре задержали, гаджет удалось вернуть.