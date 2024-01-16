Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Кража телефона во время намаза в мечети Астаны попала на видео

Опубликовано:

Люди в мечети
Момент кражи телефона в мечети Астаны. Кадр из видео: Polisia.kz

Во время намаза у мужчины в мечети украли телефон, который был на зарядке. Момент кражи попал на видео, передает NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции Астаны.

Видео размещено в Instagram-аккаунте столичного департамента. Отмечается, что инцидент произошел в мечети Астаны.

"По словам потерпевшего, находясь в одной из мечетей столицы, во время намаза он поставил сотовый телефон на зарядку. После совершения молитвы он обнаружил пропажу.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции района Сарыарка был установлен 29-летний мужчина. Краденый телефон он продал по запчастям", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что задержанный своей причастности к краже не отрицает, вину признал и раскаялся в содеянном.

По данному факту, как добавили в полиции, проводится досудебное расследование. Также проверяется причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям, совершенным на территории Астаны.

Напомним, ранее мы писали о том, что подозреваемого в краже куртки из мечети задержали полицейские в Шымкенте. Преступление попало в объектив камеры видеонаблюдения.

В прошлом году у жителя Астаны украли кроссовки в мечети. Подозреваемый просто надел их на ноги, оставив свою обувь, и вышел.

В Алматы на видео попала кража во время намаза в мечети. Потерпевший лишился своего телефона. Подозреваемого вскоре задержали, гаджет удалось вернуть.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2055749-krazha-telefona-vo-vremya-namaza-v-mecheti-astany-popala-na-video/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.