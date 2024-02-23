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Продукты на крупную сумму закупили в Актобе с помощью похищенного телефона

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Мужчина с тележкой продуктов на кассе
Мужчина в продуктовом магазине. Иллюстративное фото: Sergei Gnatiuk / Getty Images

У актюбинца украли телефон и с помощью него оплатили в магазине продукты питания на сумму 180 тыс. тенге. Подозреваемый в преступлении задержан, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает официальный аккаунт ведомства в Instagram, в полицию обратился актюбинец с заявлением о том, что с приложения украденного накануне телефона неизвестный произвел оплату в магазине на крупную сумму.

"Сотрудниками полиции "по горячим следам" установлен и доставлен в отдел полиции 19-летний молодой человек, который после совершения кражи мобильного телефона, воспользовавшись банковским приложением, в магазине закупил продуктов питания на 180 тыс. тенге", - сообщили в ДП Актюбинской области.

По факту кражи проводится досудебное расследование.

Департамент полиции призвал казахстанцев быть внимательными и при утере банковских карт или телефонов с приложениями банков незамедлительно блокировать карты.

Ранее стало известно, что уголовная ответственность грозит костанайцу, нашедшему телефон. Дело в том, что его владелица заявила о пропаже денег с банковского счета. Женщина недосчиталась 378 тысяч тенге.

А в Актобе продавщицу заподозрили в том, что она снимала деньги с телефона покупателя. По данным полиции, мужчина оставил телефон в качестве залога на несколько дней. За это время с его счета пропали около полумиллиона тенге. Проводится расследование по факту мошенничества.

В Темиртау пожилая женщина обратилась в полицию с заявлением о пропаже 2 млн тенге с банковского счета. Под подозрением оказалась ее 25-летняя внучка, имевшая доступ к мобильному телефону бабушки. Как сообщили в полиции, в течение года внучка ежемесячно снимала с ее счета в среднем 80-100 тысяч тенге, которые использовала на собственные нужды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2062625-produkty-na-krupnuyu-summu-zakupili-v-aktobe-s-pomoschyu-pohischennogo-telefona/

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