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Уголовное дело открыли на костанайца, нашедшего телефон (видео)

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Костанайца задержали по подозрению в хищении
Задержание. Кадр из видео: polisia.kz

Уголовная ответственность грозит костанайцу, нашедшему телефон. Дело в том, что его владелица заявила о пропаже денег с банковского счета, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в полицию обратилась женщина, которая рассказала, что потеряла свой смартфон. После пропажи гаджета его владелица недосчиталась и денег на банковской карте.

"Его нашел молодой человек, который посредством интернет-банкинга перевел себе деньги в сумме 378 тысяч тенге", - пояснили в МВД.

Вскоре по данному факту задержали 23-летнего подозреваемого.

"Он дал признательные показания. По факту хищения, совершенного с использованием информационной системы, начато досудебное расследование. Максимально ему грозит лишение свободы до пяти лет с конфискацией имущества", - рассказал начальник отдел по борьбе с киберпреступностью ДП Костанайской области Олжас Магыпаров.

Полицейские призвали граждан устанавливать пароли в банковских мобильных приложениях с обязательной функцией распознавания лица.

Отметим, что по ст.188 УК КР кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, наказывается штрафом в размере до 3000 МРП (11 076 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. 

Ранее сообщалось, что жительница Караганды хотела поставить на новый смартфон приложения и по совету знакомых обратилась к специалисту. Он взял аппарат, но через некоторое время пропал, перестав выходить на связь. Вернуть телефон девушке помогла только полиция. Ведется досудебное расследование по факту мошенничества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2062102-ugolovnoe-delo-otkryli-na-kostanaytsa-nashedshego-telefon-video/

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