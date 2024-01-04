2 млн тенге пропали со счета жительницы Темиртау

Пожилая женщина обратилась в полицию Темиртау с заявлением о пропаже 2 млн тенге с банковского счета. Под подозрением оказалась ее 25-летняя внучка, имевшая доступ к мобильному телефону бабушки, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в Старогородской отдел полиции УП Темиртау поступило заявление 71-летней жительницы города.

Пенсионерка рассказала, что с ее банковского счета были похищены 2 млн тенге. По данным полиции, злоумышленник использовал данные заявительницы, находившиеся в мобильном телефоне.

"Как установили полицейские, свободный доступ к мобильнику имела 25-летняя внучка женщины, проживающая вместе с ней. Девушка призналась, что имеет непосредственное отношение к исчезновению сбережений бабушки. В течение года внучка ежемесячно снимала с ее счета в среднем 80-100 тысяч тенге, которые использовала на собственные нужды", - рассказали в МВД.

Ведется досудебное расследование по ст.188 УК РК.

Отметим, что по ст.188 УК РК кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная:

1) в крупном размере (согласно ст.3 УК РК с причинением ущерба на сумму более 500 МРП, то есть от 1 846 000 тенге);

2) неоднократно;

3) с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, -

наказывается ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что свыше 7 млн тенге похитили у 61-летней жительницы Караганды. Деньги были украдены из квартиры. По подозрению в совершении преступления был задержан 23-летний внук потерпевшей, который дал признательные показания. У него изъяли денежные средства.

Осенью пенсионерка из Кокшетау отдала мошенникам почти 15 млн тенге. Эти деньги, как рассказали в полиции, она собирала на протяжении 40 лет, и лишилась их всего после одного звонка. Злоумышленники смогли убедить женщину, что ее сестра, проживающая в другом государстве, попала в дорожно-транспортное происшествие, и деньги необходимы для возмещения ущерба.