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Ночной визит незнакомца к карагандинцу обернулся преступлением

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Мужчина в наручниках
Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото: Diy13 / Getty Images

В Караганде в одном из частных домов ограбили местного жителя. Полицейские задержали подозреваемого, который дал признательные показания, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По данным информационного медиапортала ведомства, поздней ночью в полицию Караганды поступило сообщение, что в одном из домов частного сектора произошел грабеж. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

Преступление носило дерзкий характер. 29-летний потерпевший рассказал, что после полуночи он находился дома, когда кто-то постучал в дверь.

"Мужчина открыл ее и увидел на пороге неизвестного, заявившего, что якобы ищет его родственника. Потерпевший достал свой мобильник и попытался связаться с ним. В этот момент злоумышленник выхватил телефон и скрылся", - рассказали в МВД.

Сумма ущерба составила 300 тысяч тенге. Сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемого - 19-летнего молодого человека.

"Он дал признательные показания, пояснив, что мобильник потерпевшего продал неизвестному парню. Полицейские установили покупателя. Телефон изъят", - пояснили в ведомстве.

Ведется досудебное расследование по факту грабежа.

Отметим, что по ст.191 УК РК грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до 2000 МРП (7 384 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Ранее в Медеуском районе Алматы в объектив камеры видеонаблюдения попало ограбление женщины. По подозрению в совершении преступления задержали 21-летнего горожанина. Сообщалось, что он признался в содеянном.

А в Карагандинской области на выходе из подъезда неизвестный ударил жителя Темиртау и выхватил у него борсетку. По словам потерпевшего, в ней находилась наличность в сумме 70 тысяч тенге и золотой браслет. Подозреваемый в преступлении был задержан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2062607-nochnoy-vizit-neznakomtsa-k-karagandintsu-obernulsya-prestupleniem/

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