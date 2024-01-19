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Дерзкое ограбление произошло в Темиртау

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Мужчина отбирает сумку
Мужчина отбирает сумку. Иллюстративное фото: urbazon/Getty Images

Дерзкий грабеж произошел в Карагандинской области. На выходе из подъезда неизвестный ударил жителя Темиртау и выхватил у него борсетку. Подозреваемый в преступлении задержан, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в Восточный отдел полиции Темиртау поступило сообщение, что в одном из многоквартирных домой произошло ограбление. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

"Преступление носило дерзкий характер. Потерпевший, 25-летний мужчина, пояснил, что находился в гостях у знакомого. Когда он выходил из подъезда на улицу, то столкнулся с неизвестным. Незнакомец неожиданно несколько раз ударил мужчину, вырвал у него борсетку и скрылся", - пояснили в МВД.

По словам потерпевшего, в борсетке находилась наличность в сумме 70 тысяч тенге и золотой браслет. Сумма ущерба составила 285 тысяч тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции по "горячим следам" установили и задержали 34-летнего подозреваемого. Он дал признательные показания.

Вещественные доказательства изъяты. Ведется досудебное расследование по ст.191 УК РК "Грабеж". Подозреваемый водворен в ИВС.

Отметим, что по ст.191 УК РК грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенный: с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья потерпевшего, либо с угрозой применения такого насилия, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. 

В начале года вечеринка с алкоголем в Темиртау закончилась нападением на хозяина квартиры, который в результате остался без мобильного телефона. Подозреваемый в грабеже был задержан полицейскими по "горячим следам".

Ранее в полицию Астаны обратилась девушка, которая заявила, что ночью на улице на нее напал мужчина. По словам потерпевшей, он бил ее по лицу и забрал телефон. Стражи порядка установили подозреваемого в преступлении, а девушке вернули ее мобильный телефон.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2056431-derzkoe-ograblenie-proizoshlo-v-temirtau/

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