Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Иностранец остался без 12 тыс. долларов в Таразе

Опубликовано:

Мужчина держит кошелек с долларами в руках
Мужчина с кошельком. Иллюстративное фото: Farion_O / Getty Images

Гражданин иностранного государства заявил в полицию, что стал жертвой обмана на 12 тыс. долларов США. На эти деньги он хотел купить семена лука, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Жамбылской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, по словам пострадавшего, некий мужчина под предлогом поставки 420 килограммов семян лука проник в доверие и путем обмана завладел его денежными средствами, но так и не выполнил условия договоренности.

"Сотрудники полиции установили жителя Тараза, пообещавшего доставить семена лука иностранцу, выманив у него 12 тыс. 600 долларов (около 5,7 млн тенге - прим. ред.)", - рассказали в ДП региона.

По данному факту начато досудебное расследование. В отношении мужчины избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Департамент полиции Жамбылской области призвал быть предельно бдительными и осторожными в приобретении покупок на крупную сумму у незнакомых людей.

"Если вы стали жертвой подобного преступления, своевременно обращайтесь в полицию по каналу связи 102 или в дежурную часть отдела полиции вашего района", - призвали в ведомстве.

Ранее сообщалось о жительнице Балхаша, которая заказала iPhone 13 через Instagram. Горожанка оформила рассрочку и произвела удаленно оплату, но телефон так и не получила. Чтобы вернуть деньги, ей пришлось обратиться в суд.

А житель Актобе хотел приобрести автомобиль и нашел подходящий вариант в группе WhatsApp. В итоге он лишился более 8 миллионов тенге, которые внес как предоплату, а обещанный автомобиль не получил. По данному факту проводится расследование.

В Акмолинской области мужчина решил подзаработать в интернет-магазине, но потерял более 5 млн тенге. Ему предложили обычную с виду работу: ставить лайки и писать комментарии под товарами. Вскоре попросили и самому производить покупки. Поверив работодателям, мужчина потратил более пяти миллионов тенге, однако ни товара, ни возврата денег так и не дождался.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2062402-inostranets-ostalsya-bez-12-tys-dollarov-v-taraze/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.