Иностранец остался без 12 тыс. долларов в Таразе

Гражданин иностранного государства заявил в полицию, что стал жертвой обмана на 12 тыс. долларов США. На эти деньги он хотел купить семена лука, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Жамбылской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, по словам пострадавшего, некий мужчина под предлогом поставки 420 килограммов семян лука проник в доверие и путем обмана завладел его денежными средствами, но так и не выполнил условия договоренности.

"Сотрудники полиции установили жителя Тараза, пообещавшего доставить семена лука иностранцу, выманив у него 12 тыс. 600 долларов (около 5,7 млн тенге - прим. ред.)", - рассказали в ДП региона.

По данному факту начато досудебное расследование. В отношении мужчины избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Департамент полиции Жамбылской области призвал быть предельно бдительными и осторожными в приобретении покупок на крупную сумму у незнакомых людей.

"Если вы стали жертвой подобного преступления, своевременно обращайтесь в полицию по каналу связи 102 или в дежурную часть отдела полиции вашего района", - призвали в ведомстве.

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