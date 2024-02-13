Более 5 млн тенге лишился акмолинец, найдя подработку в интернете

Житель Акмолинской области решил подзаработать в интернет-магазине, ставя лайки товарам и публикуя комментарии, и потерял более 5 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, житель пристоличного Косшы, поверив обещаниям сетевых аферистов, лишился 5 млн 200 тыс. тенге.

Как следует из показаний потерпевшего, в конце прошлого года на его телефон поступило сообщение якобы от работника интернет-магазина по продаже бытовой электротехники.

Девушка предложила обычную с виду работу: ставить лайки, писать комментарии под различными товарами и получать оплату.

"Спустя несколько дней заявителю предложили самому приобретать товары. Поверив новым работодателям, мужчина перевел в общей сложности более пяти миллионов тенге для оплаты выбранного товара, однако по прошествии месяца ни товара, ни возврата денежных средств так и не дождался", - сообщили в ведомстве.

По факту мошенничества мужчина написал заявление в полицию.

В настоящее время полицейские проводят необходимые оперативные и следственные мероприятия, проверяются счета и абонентские номера.

Ранее сообщалось о том, что в Интернете появилась новая схема мошенничества. Пользователей просят выполнить несколько заказов, а потом вынуждают платить за это деньги. Сообщается, что злоумышленники успешно маскируется под фриланс-биржу по расшифровке аудиосообщений.

Мошенники также рассылают казахстанцам сообщения с предложением выгодной работы. Человек, "клюнувший" на такое предложение, не просто не имеет возможности заработать, а еще и рискует лишиться собственных денег. Поэтому доверять таким предложениям может быть очень опасно.

Иногда мошенники сначала платят за легкую работу, например, за лайки, а потом выманивают у доверчивых людей еще больше денег. В полиции подчеркнули, что мошеннические действия посредством мессенджеров WhatsApp и Telegram в основном совершаются из-за рубежа.