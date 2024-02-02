Актюбинец потерял 8 млн тенге после переписки в WhatsApp

Житель Актобе хотел приобрести автомобиль и нашел подходящий вариант в группе WhatsApp. В итоге он лишился более 8 миллионов тенге, которые внес как предоплату, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Актюбинской области.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, несмотря на систематические предупреждения полиции, жители региона часто попадаются на уловки мошенников на площадках онлайн-торговли.

Так, актюбинец в мессенджере WhatsApp вступил в группу, где предлагали интересующий его автомобиль Hyundai Tucson за 15 млн тенге.

"В ходе переписки в WhatsApp у него попросили перечислить предоплату в сумме 8 млн 300 тыс. тенге. Однако актюбинец обещанный автомобиль не получил. После получения денег злоумышленники скрылись", - отметили в ведомстве.

Другой житель Актобе в соцсети Instagram на странице по продаже автозапчастей увидел объявление о продаже четырех титановых дисков на автомобиль.

"В ходе переписки в мессенджере WhatsApp "продавец" потребовал у него предоплату в размере 500 тысяч тенге. После перечисления денег актюбинец свой товар не получил, а мошенники перестали выходить с ним на связь", - рассказали в полиции.

По обоим фактам проводится расследование.

Отметим, что по ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы, наказывается штрафом в размере до 4000 МРП (14 768 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1000 часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Ранее сообщалось, что мошенники находят своих жертв среди пользователей банковских маркетплейсов. Они выводят их на прямую сделку без участия банка и лишают денег.

К покупкам в Интернете надо подходить с осторожностью, иначе можно легко потерять все свои деньги. Существуют пять главных правил, соблюдение которых поможет не быть обманутым во время онлайн-шоппинга.