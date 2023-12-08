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Акмолинец хотел нечестным путем заработать на свадьбу

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Полицейский и задержанный
Задержанный. Фото: polisia.kz

Двое мужчин задержаны акмолинскими полицейскими по подозрению в краже. Стражи порядка считают, что жених, решивший заработать на свадьбу, и его подельник похитили у сельчан 25 голов скота, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По данным информационного медиапортала ведомства, 6 декабря в полицию поступили заявления о хищениях мелкого рогатого скота.

Первый пострадавший - житель села Талапкер, владелец одного из местных крестьянских хозяйств, сообщил, что неизвестные проникли в постройки, где находился скот, и похитили 20 голов мелкого рогатого скота. Он оценил свой ущерб в 1 млн тенге.

У второго заявителя, жителя этого же населенного пункта, из частного подворья также пропал мелкий рогатый скот в количестве 5 голов. По мнению пострадавшего, животные стоили 300 тысяч тенге.

В рамках ОМП "Скотокрад" сотрудники криминальной полиции провели оперативно-розыскную деятельность на территории Целиноградского района и столицы. Полицейскими были установлены и задержаны двое уроженцев села Кажымукан.

По версии следствия, подозреваемые приезжали в населенный пункт на арендованном автомобиле, похищали скот, а затем забивали его для дальнейшей продажи.

В качестве вещественных доказательств изъяты шкуры животных, а также три туши, которые задержанные не успели продать. Установлено, что таким путем один из мужчин хотел заработать деньги на предстоящую свадьбу.

Доказана причастность подозреваемых к двум преступлениям. Начаты досудебные расследования по ст.188-1 УК РК "Скотокрадство".

Наказание за скотокрадство в Казахстане

Согласно ст.188-1 УК РК:

1. Скотокрадство, то есть тайное хищение чужого скота, наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. 

2. Скотокрадство, совершенное: 

1) группой лиц по предварительному сговору; 

2) в крупном размере, – 

наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества. 

3. Скотокрадство, совершенное: 

1) неоднократно; 

2) с проникновением во двор жилого помещения, предприятия, организации, учреждения, скотного двора, загона или иного хранилища, – 

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества. 

4. Скотокрадство, совершенное: 

1) преступной группой; 

2) в особо крупном размере, – 

наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2049876-akmolinets-hotel-nechestnym-putem-zarabotat-na-svadbu/

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