Спецоперация в Костанайской области: задержана группа из четырех человек (видео)

В Костанайской области у местного жителя украли стадо коров стоимостью 18 млн тенге. Полицейские задержали группу подозреваемых в скотокрадстве, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

По сведениям пресс-службы ведомства, сообщение о пропаже крупного рогатого скота было зарегистрировано в полиции 23 декабря. Хозяин коров рассказал, что они ушли с вольного выпаса вблизи села Молодежное в Мендыкаринском районе.

Всего пропала 51 голова крупного рогатого скота. Свой ущерб владелец оценил в 18 млн тенге.

Полиция установила четверых подозреваемых.

"Похищенный скот подозреваемые держали у себя в доме. В последующем 4 коровы они пустили на убой и продали мясо. 11 голов они оставили себе, а остальных выгнали в лесопосадку. В ходе обыска в доме у одного из подозреваемых изъято 11 голов КРС, незарегистрированное ружье, 8 патронов, газовый пистолет, 11 ножей, 80 килограммов мяса", - рассказал подробности начальник отдела УКП ДП Ерлан Шарипов.

Сейчас под стражей содержатся двое мужчин, еще двое находятся под подпиской о невыезде.

По данному факту начато досудебное расследование по п.2 ч.4 ст.188-1 УК РК "Скотокрадство, совершенное в особо крупном размере".

Проводятся все необходимые следственные действия, назначены экспертизы.

Добавим, что согласно п.2 ч.4 ст.188-1 УК РК, скотокрадство, совершенное преступной группой; в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

В ноябре и декабре в регионах Казахстана правоохранители задержали 34 преступные группы и более 196 человек, подозреваемых в краже скота. По данным полиции, из-за принятия своевременных мер в текущем году показатели по данному виду преступлений снизились на 13%. Законным владельцам возвращено более половины похищенных животных.

Ранее сообщалось, что в Акмолинской области по подозрению в краже у сельчан 25 голов скота полиция задержала двух мужчин. Следствие установило, что таким путем один из них хотел заработать деньги на предстоящую свадьбу.

В Туркестанской области в результате оперативной разработки была задержана группа из шести человек. Они подозреваются в кражах скота и сбыте мясной продукции в регионе. Всего было похищено более 30 голов, а ущерб составил около 10 млн тенге.