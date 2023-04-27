Жительница Туркестанской области отдала 2 млн тенге за трудоустройство в школе

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Жительница Туркестанской области стала жертвой мошенничества – она заплатила 2 млн тенге за якобы помощь в трудоустройстве в школе, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

Уточняется, что в отдел полиции Келесского района с заявлением обратилась местная жительница, которая заявила, что повелась на уловку мошенницы.

По словам потерпевшей, некая знакомая, под предлогом помощи в трудоустройстве в школу, выманила около 2 млн тенге, но так и не выполнила обещанного.

Факт был зарегистрирован по статье "Мошенничество".

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили подозреваемую – ею оказалась жительница того же района.

Подозреваемую доставили в полицию.

Стражи порядка выяснили, что полученные деньги женщина потратила на собственные нужды.

В настоящее время сотрудниками полиции выясняется причастность подозреваемой к другим аналогичным преступлениям.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда мошенники требуют деньги с казахстанцев за трудоустройство.

Месяц назад десятки казахстанцев обвинили частное кадровое агентство в обмане. По их словам, они заплатили большие деньги, чтобы устроиться на работу, но так и ничего не получили.

По их словам, им обещали высокооплачиваемую работу на газохимическом заводе в поселке Ескен. Чтобы получить рабочее место, они платили от 100 до 400 тысяч тенге.

В марте стало известно о похожем случае – около 30 казахстанцев из разных городов обвинили зарубежный центр трудоустройства в мошенничестве. Кто-то из них, по их словам, заплатил 300 тысяч тенге, а кто-то – и вовсе более одного миллиона тенге. На данный центр они выходили через соцсети.

Помимо трудоустройства организация обещала высокую зарплату, бесплатное жилье за границей и даже питание. Но, получая деньги, представители центра, как рассказали казахстанцы, переставали выходить с ними на связь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2018532-zhitelnitsa-turkestanskoy-oblasti-otdala-2-mln-tenge-za-trudoustroystvo-v-shkole/