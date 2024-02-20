Мужчина вел себя странно и постоянно оглядывался при пересечении границы Казахстана
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Полицейские Павлодарской области при пересечении границы задержали мужчину, который находится в межгосударственном розыске, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
Как сообщает информационный медиапортал ведомства, иностранец вызвал подозрения стражей порядка при пересечении государственной границы в Успенском районе Павлодарской области.
"Подозреваемый вел себя странно, постоянно оглядывался", - отметили в МВД.
Оказалось, что мужчина находится в межгосударственном розыске за мошенничество в особо крупном размере.
"При проверке установлено, что мужчина является гражданином соседнего государства и находится в межгосударственном розыске. В январе 2022 года правоохранительными службами Республики Таджикистан объявлен в розыск за совершение мошенничества в особо крупном размере. Иностранец водворен в ИВС", - сообщил начальник районного отдела полиции Аскар Аралбаев.
Напомним, в январе стало известно, что подозреваемого в убийстве женщины и ее дочери в Новосибирске задержали в Туркестанской области. Мужчина пытался на такси пересечь государственную границу. Его водворили в изолятор временного содержания.
Ранее в турецких СМИ появилась информация о задержании гражданина Казахстана, подозреваемого в участии в международной ОПГ. Отмечалось, что мужчина находился в розыске с "красным" приоритетом. По данным турецких журналистов, его подозревают в участии в международной организованной преступной группировке, а также в организации азартных игр и коррупции как в Турции, так и в Казахстане. Рассматривается дело о его депортации.
А в аэропорту Алматы задержали мужчину, находящегося в международном розыске с 2013 года за совершение особо тяжких преступлений. Его водворили в изолятор временного содержания.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2061928-muzhchina-vel-sebya-stranno-i-postoyanno-oglyadyvalsya-pri-peresechenii-granitsy-kazahstana/