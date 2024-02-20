Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Мужчина вел себя странно и постоянно оглядывался при пересечении границы Казахстана

Опубликовано:

Мужчина держит руки в наручниках на столе
Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото: seksan Mongkhonkhamsao / Getty Images

Полицейские Павлодарской области при пересечении границы задержали мужчину, который находится в межгосударственном розыске, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, иностранец вызвал подозрения стражей порядка при пересечении государственной границы в Успенском районе Павлодарской области.

"Подозреваемый вел себя странно, постоянно оглядывался", - отметили в МВД.

Оказалось, что мужчина находится в межгосударственном розыске за мошенничество в особо крупном размере.

"При проверке установлено, что мужчина является гражданином соседнего государства и находится в межгосударственном розыске. В январе 2022 года правоохранительными службами Республики Таджикистан объявлен в розыск за совершение мошенничества в особо крупном размере. Иностранец водворен в ИВС", - сообщил начальник районного отдела полиции Аскар Аралбаев.

Напомним, в январе стало известно, что подозреваемого в убийстве женщины и ее дочери в Новосибирске задержали в Туркестанской области. Мужчина пытался на такси пересечь государственную границу. Его водворили в изолятор временного содержания.

Ранее в турецких СМИ появилась информация о задержании гражданина Казахстана, подозреваемого в участии в международной ОПГ. Отмечалось, что мужчина находился в розыске с "красным" приоритетом. По данным турецких журналистов, его подозревают в участии в международной организованной преступной группировке, а также в организации азартных игр и коррупции как в Турции, так и в Казахстане. Рассматривается дело о его депортации.

А в аэропорту Алматы задержали мужчину, находящегося в международном розыске с 2013 года за совершение особо тяжких преступлений. Его водворили в изолятор временного содержания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2061928-muzhchina-vel-sebya-stranno-i-postoyanno-oglyadyvalsya-pri-peresechenii-granitsy-kazahstana/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.