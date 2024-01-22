СМИ сообщили о задержании казахстанца в Турции за участие в ОПГ

В турецких СМИ появилась информация о задержании гражданина РК, подозреваемого в участии в международной ОПГ. Представители казахстанских ведомств пока не комментировали ситуацию, передает NUR.KZ.

Как пишет турецкое издание TRT Haber, 20 января казахстанец О.О., разыскиваемый Интерполом, был задержан в городе Измире.

Отмечается, что мужчина находился в розыске с "красным" приоритетом.

По данным турецких журналистов, его подозревают в участии в международной организованной преступной группировке, а также в организации азартных игр и коррупции как в Турции, так и в Казахстане.

Сейчас рассматривается дело о его депортации.

В МИД РК сообщили, что пока не владеют информацией об этой ситуации. Корреспондент NUR.KZ также обратился за комментариями в пресс-службу МВД РК.

Напомним, в середине ноября 2023 года сообщалось, что казахстанца, подозреваемого в незаконном культивировании и хранении наркотических средств в крупном размере с целью сбыта, экстрадировали из Турции.

А за несколько недель до этого из Турции доставили одного из подозреваемых в организации финансовой пирамиды Oceans Enterprise. Мужчину объявляли в международный розыск.

Кроме того, в начале сентября стало известно, что гражданку Казахстана заподозрили в убийстве сожителя в Турции.

Также в конце июня Турция передала Казахстану подозреваемую в наркоторговле.