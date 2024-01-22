СМИ сообщили о задержании казахстанца в Турции за участие в ОПГ
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В турецких СМИ появилась информация о задержании гражданина РК, подозреваемого в участии в международной ОПГ. Представители казахстанских ведомств пока не комментировали ситуацию, передает NUR.KZ.
Как пишет турецкое издание TRT Haber, 20 января казахстанец О.О., разыскиваемый Интерполом, был задержан в городе Измире.
Отмечается, что мужчина находился в розыске с "красным" приоритетом.
По данным турецких журналистов, его подозревают в участии в международной организованной преступной группировке, а также в организации азартных игр и коррупции как в Турции, так и в Казахстане.
Сейчас рассматривается дело о его депортации.
В МИД РК сообщили, что пока не владеют информацией об этой ситуации. Корреспондент NUR.KZ также обратился за комментариями в пресс-службу МВД РК.
Напомним, в середине ноября 2023 года сообщалось, что казахстанца, подозреваемого в незаконном культивировании и хранении наркотических средств в крупном размере с целью сбыта, экстрадировали из Турции.
А за несколько недель до этого из Турции доставили одного из подозреваемых в организации финансовой пирамиды Oceans Enterprise. Мужчину объявляли в международный розыск.
Кроме того, в начале сентября стало известно, что гражданку Казахстана заподозрили в убийстве сожителя в Турции.
Также в конце июня Турция передала Казахстану подозреваемую в наркоторговле.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2056827-smi-soobschili-o-zaderzhanii-kazahstantsa-v-turtsii-za-uchastie-v-opg/