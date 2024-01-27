МВД и КНБ на границе Казахстана задержали подозреваемого в убийстве женщины и ее дочери

Подозреваемого в убийстве женщины и ее дочери в Новосибирске задержали в Туркестанской области. Мужчина пытался на такси пересечь государственную границу, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По данным информационного медиапортала ведомства, Департаментом криминальной полиции МВД РК при взаимодействии с правоохранительными органами стран СНГ проводится розыск и задержание лиц, скрывающихся в сопредельных государствах от уголовного преследования.

На основании ориентировки главного управления уголовного розыска МВД РФ в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками пограничной службы КНБ и криминальной полиции МВД РК задержан россиянин, подозреваемый в совершении 23 января в Новосибирске двойного убийства - матери и ее малолетней дочери.

По данным российских правоохранителей, злоумышленник после совершения особо тяжкого преступления намеревался скрыться в соседних государствах.

После получения сообщения криминальной полицией были ориентированы оперативные, миграционные и другие подразделения органов внутренних дел Казахстана. Проведены соответствующие оперативно-розыскные мероприятия.

В итоге подозреваемый в двойном убийстве был задержан оперативной группой полиции совместно с сотрудниками пограничной службы на пограничном посту в Туркестанской области, когда пытался на такси пересечь государственную границу.

В настоящее время мужчина водворен в изолятор временного содержания. Решается вопрос его экстрадиции в страну совершения преступления.

В декабре прошлого года стало известно, что Казахстан собирается экстрадировать в Россию хакера Никиту Кислицина, в отношении которого на родине завели уголовное дело. Российская сторона направила соответствующий запрос в Казахстан в июне. К концу 2023 года федеральной службе исполнения наказаний поручили принять и доставить обвиняемого в РФ.

Ранее казахстанца, подозреваемого в незаконном культивировании и хранении наркотических средств в крупном размере с целью сбыта, экстрадировали из Турции.

А в сентябре из Турции в Казахстан доставили мужчину, которого подозревают в мошенничестве на 1 миллиард тенге. Мужчина числился в международном розыске с 2014 года.